Facebook: mujer humilló y atacó a inmigrante en un autobús y recibió fuerte castigo [VIDEO]

En Estados Unidos los crímenes de odio en contra de los inmigrantes no cesan, debido a que esta vez fue una ciudadana norteamericana quien fue protagonista de una terrible escena de discriminación contra un indocumentado. La mujer insultó y atacó al joven de origen haitiano sin importarle que estaba en un bus lleno de personas, pero terminó grabada y la cinta se viralizó en Facebook.

"Estoy harta de ustedes, hijos de p...! ¿tienen papeles para estar en este país?", fueron algunas de las palabras que vociferó la mujer en tono de amenaza al ver al hombre de origen haitiano en el vehículo, quien según los testigos, solo estaba sentado en el lugar como cualquier pasajero.

La cinta de Facebook tiene como protagonista a una pasajera del autobús local del condado de Rockland, a 12.5 millas (20 kilómetros) al norte de la ciudad de Nueva York, quien protagonizó el acto racista y fue captada en vídeo por otro de los pasajeros. "Espero que todos ustedes tengan sus jodidos papeles", gritó la atacante, que hasta el momento no ha sido identificada.

El vídeo de Facebook fue captado por el pasajero Rider Zoe Mac, quien se dirigía a su casa. “La ignorancia en su máxima expresión, hoy vi estas tonterías al volver a casa del trabajo en el autobús, una de las razones por las que no me gusta el transporte público, pero también me motiva, el racismo nunca murió y esto es lo que a la gente como yo le pasa...”, indica en su post describiendo el vídeo.

En otro de los clips se puede escuchar los insultos de la mujer racista: “Jódanse usted y toda su gente”, además les exige que se vuelvan a su país. El nuevo ataque contra un inmigrante surge a solo dos días de registrarse la agresión que sufrió un afgano por portar la bandera de su país en su auto.