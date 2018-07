México: AMLO y Peña Nieto se reunieron en el Palacio Nacional

El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, y el nuevo mandatario de esa nación, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunieron en el Palacio Nacional.

AMLO, aseguró que "la transición de la Presidencia en México, será ordenada, pacífica y sin sobresaltos".

PUEDES VER López Obrador renuncia a la seguridad, a la residencia y al avión presidencial

"En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas. Sobre todo para lograr que la transición sea de manera ordenada, pacífica y que no haya sobresaltos. (Dando) confianza en temas económicos", apuntó López Obrador.

La toma de posesión en México será el 1 de diciembre. López Obrador aseguró que cuando el Tribunal Electoral le entregué oficialmente el puerto como Presidente, de inmediato, será la entrega de poderes.

"Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña Nieto, de iniciar el proceso de transición una vez el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo; en tanto no exista este reconocimiento legal, no podremos iniciar el proceso", explicó AMLO.

Asimismo, el ganador de los comicios agradeció a Peña Nieto que "haya actuado de manera respetuosa" durante el proceso electoral y afirmó que "en general fueron unas elecciones libres y limpias".

AMLO ganó la Presidencia de México con 53% de los votos en los comicios del pasado domingo, situándose a 30 puntos del segundo aspirante, Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).