Donald Trump ausente en la ceremonia de nacionalización por 4 de julio

El Día de la Independencia en Estados Unidos es una de las festividades más grandes celebradas en el país, debido a que recuerdan un año más de la liberación de las colonias de la opresión del Imperio Británico para dar paso al inicio de la potencia más grande del mundo.

Como se sabe, uno de los actos más importantes durante la celebración es protagonizada por los inmigrantes, ya que se convertirán en nuevos ciudadanos de Norteamérica durante una serie de ceremonias que se llevaron a cabo desde el 28 de junio hasta el día central 4 de julio.

The past welcomed the future today when 32 people became new U.S. citizens during a celebration of the Declaration of Independence at Centennial Village in Greeley, Colorado. #newUScitizen pic.twitter.com/plDAju5akX

En total son 14 mil nuevos ciudadanos que estarán repartidos en 175 ceremonias en todo el país. “La ceremonia de naturalización marca el final del camino hacia la ciudadanía, del mismo modo que marca el comienzo de una nueva vida como ciudadanos estadounidenses”, indicó Francis Cissna, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Our Raleigh – Durham Field Office held a naturalization ceremony for forty-eight new U.S. citizens as they became a part of our great nation at Fort Johnson, which was destroyed during the American Revolutionary War. pic.twitter.com/BY83dtZnSt