López Obrador renuncia a la seguridad, a la residencia y al avión

EFE. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que renunciará a la seguridad oficial, a la residencia de Los Pinos y al avión presidencial, manteniendo sus promesas de campaña.

"He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", afirmó en rueda de prensa el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ganador de la Presidencia el pasado domingo.

De esta manera, respondió que evaluará el uso de fuerzas de seguridad pública para su protección, especialmente del Estado Mayor Presidencial.

También explicó que no usará el avión presidencial. "No voy a trasladarme en aviones de gobierno ni tampoco en helicópteros. Cuando tenga que viajar lo haré como siempre, en aviones de línea comercial", indicó. López Obrador, líder de Morena, ganó la Presidencia de México con 53% de los votos en los comicios del domingo. ❧