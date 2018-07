Nicaragua: aumentan a 309 muertos y 159 desaparecidos en medio represiones

Unas 309 personas han muerto y otras 158 se encuentran desaparecidas debido a la represión del Gobierno de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Desde abril pasado el Gobierno de Ortega mantiene "operaciones fuera del marco de la ley, de grupos armados paramilitares y de choques (fuerzas combinadas), ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública, motivados por un fanatismo partidario".



Las víctimas son 292 hombres y 17 mujeres, la mayoría jóvenes, ya que 122 fallecidos tenían entre 18 y 30 años, otros 54 tenían de 31 a 40 años, 27 tenían de 41 a 50 años, 25 eran niños o adolescentes, 16 tenían entre 51 y 60 años, 8 tenían de 62 a 80, 1 era mayor de 81 años, mientras que 56 no han sido identificados, detalló la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).



Otras 8 personas fallecieron por agresiones con armas blancas, 2 con impactos de morteros y 46 por otras condiciones.



Una vez más, Managua (ciudad de Nicaragua) presentó el mayor número de muertes, con 153, mientras que el resto del país sumó 156 víctimas, resaltó el informe.



La ANPDH, que sostuvo que la violencia es causada por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, denunció que la Policía Nacional ejerce funciones de forma "ilícita" en Nicaragua.



"La función policial no se está haciendo de forma lícita, por cuando no son identificables (los agentes) por el hecho de ocultar sus rostros con pasamontañas ante la ciudadanía, lo que promueve actos ilícitos e impunes", indicó.