YouTube: dramática llamada de mujer al 911 tras ver a su hija rodeada por caimanes

Vía YouTube una desgarradora llamada se viralizó entre los usuarios, debido a que una madre llamó desesperada al 911 para pedir ayuda al estar en una situación de vida o muerte. Su hija de tan solo 15 años estaba completamente rodeada de caimanes y temía lo peor.

En increíble hecho fue registrado en Florida, Estados Unidos, donde una mujer llamó al 911 para pedir ayuda por su hija, quien logró trepar a un árbol para salvarse de ser devorada por un grupo de caimanes. "Mi hija está atrapada en un maldito árbol y hay caimanes rodeándola", dice la preocupada mujer, quien aclaro que "no puede" hacer nada para sacarla.

El incidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del viernes, donde la adolescente Jordan Broderick estaba nadando cuando logró ver que los reptiles estaban cerca a ella. Rápidamente logró subirse a una de las ramas del árbol y así escapó, pero los animales se habían reunido a su alrededor.

"Apúrate, date prisa por favor. Oh Dios, mi hija va a morir", suplica la madre, quien ruega por ser atendida rápido a raíz del riesgo que corría la joven. La operadora asegura que mandó ayuda en camino, pero sugirió que intenten rescatarla usando un bote, provocando la desesperación de la madre: "No, no conozco a nadie aquí ¡Venimos aquí para nadar y acampar!", gritó.

Según revelaron las autoridades, la ayuda llegó al lugar y vieron a la joven muy cansada y el caimán muy cerca de ella, pero afortunadamente las cosas salieron bien y lograron sacarla del lugar. El oficial Mitch Blackmon comentó que el incidente con el caimán ocurrió al final de la temporada de apareamiento, cuando están en su punto más agresivo.