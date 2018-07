Facebook Viral: sorprendente hallazgo de los niños desaparecidos en una cueva en Tailandia [VIDEO]

Viral en Facebook. Este lunes se confirmó que los menores de un equipo de fútbol y su entrenador fueron hallados con vida tras 9 días de búsqueda dentro de una cueva en Tailandia; sin embargo, las condiciones de la zona podrían provocar que el rescate se realice en varios meses. Hoy un conmovedor vídeo salió a la luz en Facebook y muestra el preciso instante en que fueron hallados.

Tras nueve días en la oscuridad, la luz se hizo para los 12 menores dentro de la cueva y su entrenador, tras la aparición de un británico en las aguas que los iluminó con su linterna al llegar buceando al profundo lugar, tal y como se ve en Facebook, donde todos aparecen juntos para intentar combatir el frío.

"¿Cuántos son?", pregunta el rescatista. "Trece", responde uno de los pequeños en la cinta compartida en Facebook. En la cinta ilumina uno a uno y se ve las terribles condiciones en las que se encuentran, además están rodeados de agua a más de 3 kilómetros de distancia de la entrada principal de la cueva.

Uno de los integrantes de los 'Jabalíes Salvajes', nombre del equipo que integran todos los menores, preguntó si van a salir, pero la respuesta no fue tan positiva, "No, hoy no [...] Somos dos, hay que bucear [...] Hay mucha gente en camino, mucha, mucha gente, nosotros somos los primeros", explicó el británico. "Estuvieron acá 10 días, son muy fuertes", replicó.

"Estoy muy feliz", dice uno de los adolescentes al recibir una linterna, donde se ve a todos los menores con miradas de esperanza tras pensar que serían abandonados. La cinta fue compartida por la página oficial de Facebook de la marina tailandesa, y hasta el momento son 18 millones de vistas que han dado los usuarios.

After almost 10 days, a Thai provincial governor says all 12 boys and their coach have been found alive in the cave where they went missing over a week ago in northern Thailand. The boys, aged 11 to 16, and their 25-year-old coach went missing when flooding trapped them. pic.twitter.com/UAeWv5mMy6