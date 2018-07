Cuauhtémoc Blanco es el primer exfutbolista que logra convertirse en gobernador

Sin precedentes. Cuauhtémoc Blanco acaba de marcar un hito en la historia de México al ser el primer exfutbolista en convertirse en gobernador.

Su victoria se confirmó luego de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arrojara que el 52% de los votos fueron a favor del exjugador del Club América, aplastando al 13% de su opositor más cercano, Víctor Manuel Caballero del Partido de Acción Nacional (PAN) y la del 12% del oficialista Rodrigo Gayosso del Partido de la Revolución Democrática.

PUEDES VER México: Ricardo Anaya reconoce su derrota y felicita a López Obrador

De este modo, Cuauhtémoc Blanco logra triunfar en las elecciones a la coalición Juntos Haremos Historia, la misma por la cual su líder Andrés Manuel López, alcanzó la presidencia de México.

Ante este paso importante en su carrera política, Blanco hizo la siguiente publicación en Twitter, la cual fue acompañada por un video en la que él aparecía:

“Cuauhtémoc Blanco como ciudadano, ganó las elecciones de la mano de todos los que queremos un cambio para Morelos. No les voy a fallar. Hoy somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia!”

En el video, Blanco se muestra feliz con la victoria y realiza una serie de promesas que espera cumplir en el estado de Morelos.

Cuauhtémoc Blanco como ciudadano, ganó las elecciones de la mano de todos los que queremos un cambio para Morelos. No les voy a fallar. Hoy somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia! pic.twitter.com/1150HMPPqw — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 2 de julio de 2018

"Hoy yo no gané, ganamos todos, ganó Morelos, ganó su gente y sus familias. Ganaron los campesinos, los productores y los jóvenes, pero sobre todo ganaron las próximas generaciones. Ya no más guerras sucias, promesas falsas, corrupción e impunidad. Es tiempo de trabajar, de recuperar la paz, de escribir una nueva historia. Es tiempo de Morelos", afirmó.