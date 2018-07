Vicepresidenta de Argentina: “Puedes dar en adopción al bebé y no te pasa nada”

La vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, volvió a generar polémica luego de afirmar que está en contra del aborto a pesar de que se trate de un caso de violación.

Su conocida postura ante este tema se reforzó gracias a una entrevista que realizó a un diario local argentino, en la cual dio sus posibles soluciones ante un embarazo por violación: “Lo puedes dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con un psicólogo, no sé”.

Ante esta respuesta, la periodista Gabriela Sued le repreguntó sobre qué pasaría si la mujer no quiere seguir con el embarazo, a lo que Gabriela Michetti respondió lo siguiente:

“Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que, porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, puedes dar en adopción el bebé y no te pasa nada”, aseguró tajante la vicepresidenta argentina.

Por otra parte, Michetti confesó que dio a conocer su postura sobre el aborto en Argentina porque deseaba equilibrar las opiniones dentro de la coalición política Cambiemos.

“No tenía ninguna intención de militar el tema. Pero me sentí políticamente obligada a equilibrar los tantos. El error entre comillas fue haber hecho una foto de Cambiemos de los que estaban a favor del proyecto. Ahí se obligó a la coalición a hacer otra foto que dijera: ‘Acá tenemos las dos posturas’. Porque se había generado mucha bronca en una enorme parte de nuestro electorado, que decía: ‘¿Cómo? Pero si el Presidente dice que está a favor de la vida’”.