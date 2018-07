Ganó AMLO, pero "no tendría un gobierno de izquierda necesariamente"

​El analista internacional Ramiro Escobar de la Cruz indicó que el triunfo del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en México, quedó "prácticamente confirmado, con más del 40 por ciento de los votos​". Calificó esta victoria como "un viraje político hacia la izquierda, ciertamente, pero no para tener un gobierno de izquierda exactamente"​.

​"​El frente que lidera AMLO es un cóctel de nacionalistas, reformistas, conservadores, ex miembros de varios partidos tradicionales, oportunistas, sindicalistas, empresarios, socialistas​", comentó.

​Opinó que su foco de gobierno estará en "combatir la pobreza y la desigualdad, pero no ​se ubica ​en temas como la unión civil y otros asuntos rotulados como ​'​progresistas​'​".

​"AMLO es un 'progresista' a su modo, pero a la vez un político hábil y negociador. Ha hecho alianzas con evangélicos de derecha, con empresarios, con ex miembros del PAN (Partido de Acción Nacional), el gran partido de derecha. Eso le sirve para llegar, pero no sabemos si para gobernar".

"Cualquier desborde hacia la derecha será neutralizado por sus aliados, y viceversa. Sí puede serle útil para hacer algunas reformas, que apunten hacia la equidad social".

​Indicó Escobar que "tampoco queda claro cómo combatirá la violencia, y por supuesto no se perfila como un nuevo Chávez continental​... Ha dicho que no combatirá la violencia y hasta habló de amnistía, pero el desafío es de tal magnitud que esas razonables intenciones no bastan".