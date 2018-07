Twitter: Periodista española sufre acoso durante una transmisión en vivo [VIDEO]

El mundial Rusia 2018 nos trae la emoción del campeonato más lindo del fútbol, sin embargo, hay personas que no lo están pasando nada bien, durante la justa mundialista. Se trata de las periodistas que sufren del repudiable acoso callejero en vivo. Una periodista española se convirtió en la nueva víctima.

María Gómez, la periodista española en mención, compartió vía Twitter el momento exacto en que un sujeto se acerca a ella en plena calle de Moscú para darle un beso en la mejilla, mientras ella se encontraba hablando para la cámara.

“Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor”, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG