¿Relación Trump-López Obrador puede dar resultados sorprendentes?

El asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton John Bolton; aseguró que si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en México, su relación con el líder de EE.UU. puede "producir resultados sorprendentes".



Mientras México votaba en unos comicios presidenciales en los que López Obrador es el favorito en todas las encuestas, Bolton daba su opinión sobre el candidato en una entrevista con la cadena televisiva Fox News.



"Creo que a alguna gente le puede sorprender (una posible victoria de López Obrador), y creo que Trump seguirá el mismo proceso que ha usado con otros líderes extranjeros, que quieren reunirse con él, sentarse y hablar de distintas cosas", dijo Bolton.



"Creo que vamos a dejar algunas cosas hechas durante la transición, y creo que en este tipo de contexto, hacer que los dos líderes se reúnan puede producir algunos resultados sorprendentes", añadió Bolton, que no dirigió ninguna crítica a López Obrador.



Roberta Jacobson, que hasta mayo pasado era la embajadora estadounidense en México, destacó en otra entrevista que, en sus conversaciones con López Obrador y sus asesores, todos ellos "han enfatizado la importancia de la relación con Estados Unidos y de que sea positiva".



"Eso no significa que la relación vaya a ser más fácil que con el Gobierno mexicano actual. Creo que hay una serie de temas en los que va a ser difícil, quizá más difícil. Pero él se ha esforzado en garantizar a la gente que se toma esta relación en serio, que no cree que tenga que rebajarse hasta los insultos", dijo Jacobson.



"Y tiene las credenciales izquierdistas que le permitirán plantar cara educadamente (a Trump), creo que tiene credibilidad para hacerlo", añadió Jacobson en una entrevista con el canal CBS News.