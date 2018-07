López Obrador: ¿la izquierda llegará al poder en México?

Su hijo menor se llama Jesús Ernesto. Por Jesucristo y el guerrillero Ernesto “Che” Guevara. Una combinación que dice mucho sobre Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, el líder nacionalista que este domingo compite, por tercera vez consecutiva, por la presidencia de México.

Para muchos, el exalcalde de la Ciudad de México, que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podría dar al país el primer vuelco a la izquierda en décadas si, como indican todos los sondeos, gana los comicios con su discurso anticorrupción y contra la violencia criminal.

Calificado de izquierdista por muchos, ha prometido cambios al modelo de libre mercado que impera hace décadas en la segunda economía más grande de América Latina. Calificado también por sus críticos como un caudillo populista y comparado con el venezolano Nicolás Maduro y hasta con el presidente Donald Trump, los dirigentes de Morena y él mismo se han apresurado a rechazar esas comparaciones. “No nos inspiramos en ningún gobierno extranjero, ni Maduro, ni Donald Trump, para que quede claro. Nos inspiramos, y lo decimos con respeto, en los padres de nuestra patria”, dijo en su último mitin de campaña.

Varios de sus asesores han calmado a los mercados y la clase empresarial asegurando que López Obrador no es un “radical” y que comulga con el libre mercado.

Pese a esos llamados a la tranquilidad, en su acto de cierre de campaña en el Estadio Azteca, López Obrador volvió a decir que la “transformación sin derramamiento de sangre” que espera llevar a cabo si gana “va a ser una revolución, pacífica, ordenada pero profunda y, diría, radical”.

“Espero que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz y esta transformación va a consistir precisamente en arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios”, agregó.

Moderó su discurso

El politólogo brasileño Emir Sader calificaba como moderado a López Obrador y lo ubicaba en el centro del espacio de la izquierda desde hace por lo menos 20 años, “desde que sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de México por el PRD, y ahora por su partido, el Morena”. Recordó también que el New York Times veía a AMLO más cercano a Lula que a Hugo Chávez.

Desde el punto de vista ideológico es difícil encasillar a López Obrador, aunque muchas veces se lo llame político de izquierda. En lo económico quiere apostar por el mercado interno, fijar precios de garantía para el campo y revisar la apertura del sector del petróleo al capital privado.

En lo social, López Obrador busca reducir las desigualdades y evita pronunciarse en temas que entrarían en una agenda tradicional de izquierda, como el aborto y los matrimonios homosexuales.

Después de haber perdido en las elecciones de 2006 y 2012, en la actual campaña moderó su discurso para atraer a sectores que antes desconfiaban y se deslizó más hacia el centro.

Aunque propone un cambio que equipare a grandes transformaciones, forma parte del sistema político. “No es alguien que viene de fuera, no es un militar que hizo un golpe de Estado y estuvo en la cárcel, no es un líder cocalero sin experiencia política, no es un empresario que pasa de una multinacional a la política”, dijo Willibald Sonnleitner del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

“A mí en cambio me hace pensar en Perón, toda proporción guardada. Su ambigüedad ideológica, su capacidad para flotar por encima de las definiciones o para convocar a las fracciones políticas más divergentes y su habilidad para negociar con las estructuras sindicales vigentes hacen recordar a la figura del líder argentino”, escribió el analista Jorge Zepeda Patterson.

Su proyecto económico se inspira en el “desarrollo estabilizador” de 1954-1970, que impulsó el crecimiento con fuerte rectoría estatal. “Es un poco el modelo que había antes del neoliberalismo en México, antes de 1982”, dijo el analista José Antonio Crespo.

Hay quienes le critican su falta de propuestas concretas para gobernar en la era Trump. “Ha centrado cualquier solución en su figura y su capacidad personal para resolver asuntos”, concluye el analista Fernando Dworak.

Se alistaron para ganar hoy, no para gobernar

Desde que hace cuatro años un grupo de disidentes de la izquierda se reunieron en una casa de la colonia Roma de la Ciudad de México para fundar el Morena, la organización que encabeza López Obrador se ha preparado no para gobernar, sino para ganar este domingo.

Morena se prepara para la llamada defensa del voto. “No se confíen porque falta lo más importante. El voto del domingo”, insistió AMLO. Convencidos de que en 2006 un fraude les robó la presidencia, la formación de izquierdas lleva cuatro años preparándose para este domingo.

En Morena hay la convicción de que descuidar los colegios electorales puede restar al menos ocho puntos. Estará presente en más del 90% de las 150.000 casillas en el país, a diferencia del PAN que no llega al 60%.

El domingo, Morena movilizará un miniejército de 600.000 personas con el objetivo de neutralizar el músculo territorial del PRI y del PAN, capaces de mover cuatro millones de votos durante las 10 horas en que las urnas estarán abiertas.