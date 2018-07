Rusa acusada de "secuestrar" a mexicano reaparece y manda mensaje a la esposa engañada

La historia del mexicano desaparecido en el Mundial de Rusia 2018 aún sigue dando qué hablar, debido a que la rusa Alita Gamzatova volvió a aparecer ante los medios con un polémico mensaje contra Francisco Mata, el hincha azteca que salió y estuvo con ella durante 3 días, pese a que era casado.

Como se recuerda, la esposa y familiares de Mata pidieron ayuda vía Facebook para encontrarlo, ya que no sabían nada de él después de la fiesta. 3 días después el mexicano apareció sano y salvo, argumentando que se había quedado sin batería, luego de movilizar a la embajada de su país.

PUEDES VER Titular de medio chileno provoca peleas en redes tras derrota de Argentina

Sin embargo, después de su desaparición, un vídeo salió a la luz y lo mostró saliendo de la mano junto a la rusa identificada como Alita Gamzatova, quien tras ser señalada como la "secuestradora", decidió salir a la luz y exigir unas disculpas del hombre que le "rompió el corazón".

"Conocí en un bar, durante un partido de soccer, a Francisco Javier Mata Sánchez, esa noche nos fuimos juntos, todo fue consensuado, nos divertimos durante tres días y fue hasta el último día que me dijo que era casado y que no amaba a su esposa", comentó la rusa, quien afirmó que el mexicano le dijo que solo seguían juntos por la bebé de 10 meses.

La rusa aclaró que fue ella quien intentó mantener contento a Javier Mata durante ese tiempo. "Él me rompió el corazón, me sentí utilizada, traicionada y además culpable. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Yo le di la bienvenida a mi vida, acepté que se quedara conmigo en mi casa, gastando alrededor de 300 dólares para mantenerlo porque su hermano le había quitado el efectivo y las tarjetas de crédito", dijo la joven.

EXIGE QUE SE RECTIFIQUEN

"Le pido a Francisco, su esposa y su hermano Markoz Smeke, me ofrezcan una disculpa pública. Francisco sé que para ti fui sólo una aventura, para mí no lo fue y dañaste no sólo a tu familia, sino a mí también", exigió la joven y pidió a las personas que compartan el vídeo para que la sigan apoyando en su lucha.