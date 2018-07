Elecciones 2018 en México: ¿Qué no está permitido hacer en una casilla electoral?

Las elecciones 2018 en México se realizan este domingo 1 de julio. La instalación de las casillas electorales ya están casi listas para que los mexicanos ejerzan su voto. Por ello, es importante conocer qué está permitido hacer y que no, para que tu voto cuente.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hay 10 delitos que son los más comunes durante la jornada; sin embargo, no todos corresponden a los electores sino que incluyen a funcionarios de casilla e integrantes de políticos.

Estas son las cosas que no puedes hacer en las elecciones 2018 en México:

-No se puede dañar el material electoral, eso incluye, romper el marcador, la boleta, la casilla o cualquier otro elemento dentro de la casilla.

-No deben sustraer o alterar documentos o materiales electorales como boletas, actas, urnas, modulares y marcadores indelebles, con multa de 200 días y 6 años de cárcel.

-Intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas

-Alterar el Registro Federal de Electores o la credencial para votar con multa de 200 días y 7 años de cárcel.

-No está permitido acceder a las casillas con armas, en estado de ebriedad o drogados, o con propaganda a favor de algún candidato o partido político.

-Observadores de casilla deberán entrar con acreditaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

-Funcionarios de casilla debidamente elegidos por el INE.

-Medios de comunicación, integrantes de un partido y candidatos deberán acudir a votar y retirarse, no deberán obstaculizar la entrada de personas a realizar su sufragio.



Dato

Para denunciar irregularidades durante elecciones 2018 de México puedes llamar a la Fepade las 24 horas de los 365 días del año, a través de su número telefónico Fepadetel: 01 800 8 33 72 33.