EEUU: bodeguero que negó ayuda a menor asesinado a machetazos salió a defenderse [VIDEO]

El caso de Lesandro Guzmán Feliz “Junior”, el adolescente de 15 años asesinado por 'error' por una pandilla en Estados Unidos, continúa dando qué hablar. Hoy el bodeguero que se habría negado a esconder al menor de sus atacantes rompió su silencio y se quebró en vivo al confesar su verdad.

Con lágrimas en los ojos y mucho dolor, el bodeguero Modesto Cruz, propietario del establecimiento de El Bronx rompió su silencio, debido a que durante los últimos días fue duramente criticado por negar ayuda a Lesandro cuando le pidió que lo esconda de la pandilla, pero la historia sería muy distinta.

Cruz reveló en la conferencia que sí intentó ayudar a Junior y siente mucho dolor por el asesinato a sangre fría del que fue víctima. "Estaba extremadamente asustado", dijo el hombre, quien llamó al servicio de emergencias en dos oportunidades luego que la pandilla ingresó al negocio con cuchillos y machetes en mano durante la media noche del 20 de junio.

#SíguemeRD Este video confirma bodeguero de Zesarina Grocery no hizo nada para ayudar a joven dominicano, Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue brutalmente asesinado por unos pandilleros en El Bronx pic.twitter.com/q61ztHmTu9

"Me siento muy, muy mal. Recuerdo su cara. Estaba tan asustado", dijo Cruz con dolor. "Que Dios lo tenga en su santo seno", indicó el comerciante, quien inicialmente dijo que el joven saltó el mostrador, algo que lo sorprendió y asustó al pensar que se trataba de un robo.

New scholarship established by @nycpolicefdtn to honor Lesandro “Junior” Guzman-Feliz: https://t.co/HqNiUpikam #JusticeForJunior pic.twitter.com/DtUcWFpvD3