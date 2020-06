El 2020 es un buen momento para comprar una vivienda

¿Pero cómo embarcarse en un proyecto a largo plazo en medio de un panorama incierto como el que vivimos? La verdad que las oportunidades que va ofrecer el mercado nos lleva a la idea de creer que no va haber mejor momento.

Y es que muchos proyectos buscan dar incentivos o reducción de cuotas de aumentos a diversos tipos de bonos como el bono del buen pagador, los mismos que hacen muy atractiva la oferta.

Además el mercado ha cambiado y debido a la emergencia sanitaria, la empresa ha buscado agruparse como es el caso de nexo inmobiliario donde están a la muestra cientos de proyectos y propiedades listas para ser adquiridas.

Comprar una vivienda es quizás la inversión más importante para una familia en nuestro país, si ya venías ahorrando para esto y tus ingresos no se han visto afectados por el estado de emergencia, es momento de evaluar las condiciones actuales y tomar en cuenta los nuevos beneficios que el mercado ofrece

A estos factores debemos sumarle que ahora, por la imposibilidad de visitar los inmuebles, la tecnología nos permite recorrer los proyectos o propiedades, muchos de estos lo encontrará en nexo inmobiliario.

Si la idea de adquirir una propiedad ya te rondaba la cabeza antes del confinamiento, no desistas, este también es un buen momento para comprar por fin la casa que siempre habías soñado. O si durante estas semanas te has dado cuenta de que tu vivienda no se adapta a tus necesidades… ¿Por qué no te animas a comenzar una nueva búsqueda?

Debida a la delicada situación que estamos viviendo, sanitaria y económica, muchas personas piensan en aplazar la compra de una casa, pero no debería ser así, y es que actualmente el mercado y las nuevas tecnologías, nos lo ponen un poco más fácil para realizar la búsqueda y compra de una vivienda. Para aprovechar este momento la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú te trae la Semana Nexo Inmobiliario donde podrán encontrar todos los beneficios actuales y la oportunidad de convertirse en propietario.