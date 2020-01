¿Vacaciones en casa? Te damos siete ideas para no aburrirte

Llegó la temporada de verano y luego de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo muchas personas salen de vacaciones. Algunos con viajes ya planificados los cuales son ideales para disfrutar del verano y recargar todas las energías posibles.

Sin embargo, no todos cuentan con la misma suerte y, por alguna razón, pasarán sus días de descanso en el hogar. En estos casos nos preguntamos: ¿Qué debo hacer para tener unos días productivos? A continuación, conoce estas recomendaciones que te ayudarán a pasar tus vacaciones en casa.

1.- Arregla desperfectos de tu casa

¿Llevas la creatividad en la sangre? Puede que sea el momento de decorar esa habitación algo antigua. Puedes pintar, diseñar alguna estantería, poner cuadros o rellenar los espacios vacíos de tu casa.

Para este último punto te recomendamos usar plantas, pues aportan frescura, luminosidad y son sinónimo de alegría.

Si eres hábil con las cosas, o al menos intentas serlo, debes arreglar cosas que no funcionan o están deterioradas en el hogar. Aunque no suene lo más divertido que hacer en tus vacaciones, pero es el momento ideal para hacerlo. Puedes arreglar ese caño que gotea o cambiar esa bombilla que lleva ‘siglos’ fundida.

3.- Sácale provecho al Netflix

En esos días calurosos de verano a veces apetece sofá, serie y canchita. Este último no puede faltar nunca si quieres disfrutar de una buena película y Netflix es una buena opción.

La plataforma que ofrece contenido multimedia y donde puedes encontrar infinidad de series y películas de temáticas muy diferentes, será sin duda una buena opción para no aburrirte y pasar un buen rato.

4.- Utiliza tu terraza y piscina

Si eres de los afortunados que tienes un jardín con piscina, un buen plan es darte un chapuzón. Si no tienes piscina, siempre puedes comprar esas piscinas de plástico; no será lo mismo y no podrás nadar mucho, pero podrás refrescarte.

5.- Lee un buen libro

Si eres un apasionado de los libros, aprovecha para acabar de leer ese libro que dejaste a medias, te relajarás y pasarás un buen momento. Si tienes hijos es aconsejable que leas también con ellos.

Lo importante es transmitir el hábito de lectura a los más pequeños de la casa.

6.- Escribe

Si no eres de leer siempre puedes escribir. Escribe sobre tus pensamientos de la vida, sobre tus vacaciones pasadas, sobre lo que se te ocurra. Seguro que te hará ilusión ver esos escritos dentro de unos años. La escritura resulta tranquilizante y disminuye el estrés.

7.- Siéntete un chef

Ya no tienes excusas para sentirte un chef profesional. Desata tu creatividad en la cocina creando manjares exquisitos. Si ves que la creatividad no es lo tuyo, siempre puedes acudir a páginas de recetas de Internet. Eso sí, es recomendable platos fríos y frescos para soportar el calor del verano.