Interesantes ideas para la organización de los zapatos

Encontrar un lugar destinado para los zapatos, muchas veces es complicado, lo ideal es colocarlos en una zapatera, pero a veces por un tema de espacio, es imposible contar con este mueble. Por tratar de ordenar se les asigna una zona, pero estos nunca terminan en su sitio, al contrario, están regados por la habitación, ¿Le ha pasado?

El Feng Shui indica que mantener en desorden los zapatos aleja la prosperidad, y si están todos juntos, desordenados y apuntando hacia diferentes lugares, pues su dueño no podrá encontrar la verdadera dirección a la que puede dirigir su vida. También indica que poseer zapatos que ya no se usan, simboliza el miedo a avanzar y dar nuevos pasos.

Metro Cuadrado le propone algunas alternativas para que pueda mantenerlos en un eficiente orden:

Zapateras:

Se recomiendan que estas estén empotradas en alguna parte de la habitación, puede utilizarse los espacios desde el suelo hasta el techo, con numerosas repisas y de distintos altos para guardar desde botas hasta zapatos sin taco. Otra alternativa puede ser adquirir un mueble zapatero, ayudará a mantenerlos organizados, los hay de todos tamaños, normalmente ocupan un espacio un tanto largo, y a veces el espacio interior queda insuficiente.

Banco o soporte con niveles:

Estos suelen ser económicos y al ser apilables, no ocupan mucho campo y albergan más cantidad de. Los hay de madera, metal, plástico. Entra una cantidad mayor de zapatos, sin embargo, no cuenta con puertas ni recubrimientos, por lo que su limpieza debe de ser diaria para que no se llene de polvo y el calzado siempre esté listos para usarse.

Reciclando:

Puede lograr decorativos y curiosos organizadores, ¿Qué necesita? Básicamente su creatividad. Puede utilizar bidones de agua, tubos de pbc, cajas de los zapatos, cajas de frutas, etc. cortarlos apropiadamente, pintarlos, esperar que sequen y pegarlos armoniosamente en la pared, o simplemente colocarlos y apilarlos.

Casilleros:

Puede mandar a confeccionar casilleros, con las medidas que considere prudentes, no ocupan mucho campo, también puede encontrarlos en diversos materiales como de plástico y de tela también en cada estantería entran hasta 12 pares.

No espere más revise sus zapatos y deshágase de lo que esté viejo y que ya no usa. Ordénelos, así evitará que se estropeen y aunque a veces parezca increíble, mantener el orden de las cosas, refleja el orden de nuestro día a día.