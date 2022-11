¿Por qué mi perro me sigue a todos lados? Estas son las razones por las que está ‘pegado’ a ti

Con frecuencia, algunos perros acostumbran seguir a todos lados a sus dueños. Ya sea al baño o a algún otro lugar, dicha conducta de nuestras mascotas, en algunas ocasiones, puede generar incomodidad. Esto se observa tanto en cachorros como en canes adultos, pero cuando la situación se agudiza podría representar un problema que se debe atender.

Para comprender por qué los perros nos siguen a todos lados y qué hacer al respecto a nuestra mascota, conversamos con Marisol León, etóloga clínica y docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Científica del Sur.

¿Por qué mi perro me sigue a todos lados?

La especialista en conducta animal refiere que lo primero que se debe tener en cuenta es que los canes por naturaleza establecen un vínculo afectivo con sus dueños. “Es un vínculo emocional sano y natural. Esto hace que el perro te acompañe a todos lados (...) Hasta ahí, es una relación normal, emocionalmente estable y correcta”, refirió.

Sin embargo, los problemas surgen cuando el can no solo persigue a su cuidador, sino que necesita estar ‘pegado’ a él o ella todo el tiempo. En este caso, ya no se trataría de una relación sana, sino de un hiperapego, de acuerdo con la etóloga Marisol León. En esa línea, la plataforma Experto Animal detalla que, en estos casos, la mascota ya no solo ve en su propietario la figura de afecto y cariño, sino que requiere estar siempre con él para evitar perder esta sensación.

En ocasiones, esto puede agudizarse a tal punto que el can no deja entrar al baño o algún otro lugar a la persona. “Tú quieres ingresar a los servicios y el perro empieza rascar porque no tolera ningún tipo de separación. En este caso, el hiperapego ya está colindando con lo que se denomina ‘ansiedad por separación’. Es decir, (al cánido) le provoca ansiedad no estar contigo (...) necesita estar ‘pegado’ a ti las 24 horas”, agregó León.

Ansiedad por separación en perros, ¿cuáles son los signos?

La especialista de la Universidad Científica del Sur detalla que la ansiedad en mascotas por la separación con su amo se pueda identificar cuando el can comienza a ladrar constantemente, orinar, defecar o romper ciertos objetos. “Todos esos signos indicarían que el perro está fuera de control. La angustia que siente la traduce de esa manera, ya que su dueño no está a su lado”, sostuvo.

Los perros presentan ansiedad por separación, lo cual hace que no puedan lidiar estar alejados de su dueños. Foto: Hogarmanía

¿Qué hacer si mi perro es muy apegado a mí?

La etóloga clínica Marisol León dijo que lo más adecuado es educarlos desde cachorros a respetar los espacios a fin de evitar una dependencia afectiva. “Lo correcto es que vuelvas a tu mascota individual desde pequeñito”, indicó. Esto se puede conseguir al hacer que duerma en su espacio, evitar subirlo a la cama o, cuando desea seguirnos a un espacio, como el baño, indicarle que no puede hacer ello.

Asimismo, según detalló la experta, hay otras acciones que podrían ser efectivas para modificar esta conducta. Se trata de una serie de actividades semanales y progresivas que permiten a tu perro aprender a quedarse solo, ya que estas no involucran al cuidador. Un ejemplo de ello es brindarle un ‘premio’ a tu mascota, como “patitas de pollo u orejas de cerdo (...). Tú le dejas estos premios y él se olvida de que estaba detrás de ti”, refiere León.

Otorgarle un 'regalo' a un can u alguna otra distracción podría evitar que este sea demasiado apegado a su dueño. Foto: Yaxa

Otra alternativa es otorgarle pequeños divertimentos, como las alfombras olfativas o juguetes con relleno. Así, disfrutará sin tu compañía y aprenderá a quedarse solo. Cabe señalar que, de ser necesario, se puede acudir a un etólogo o a adiestradores especializados en conducta animal a fin de recibir la ayuda profesional para modificar dicha conducta.