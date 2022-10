¿Por qué los gatos aúllan intensamente durante la madrugada?

¿Alguna vez te ha pasado que durante la madrugada escuchas sonidos como de llantos de bebés? Pues sí ha sido o es tu caso, en esta nota te contaremos a qué se debe ello y quiénes producen estos sonidos.

En principio, estos singulares ruidos provienen de los gatos. Sí, estos felinos suelen ser los protagonistas de maullidos o aullidos durante altas horas de la noche que a veces se pueden confundir con el quejido de un niño o niña.

La República conversó con Ana Martínez, médica veterinaria y miembro del International Society of Feline Medicine (ISFM, por sus siglas en inglés), quien explicó cuál es el significado detrás de este sonido felino en las madrugadas.

¿Por qué los gatos aúllan durante la madrugada?

Según la especialista en felinos, los gatos aúllan en temporada de reproducción, y este sonido lo desarrollan entre ellos. De esa manera, podemos escucharlos cuando entran en celo y a veces en los techos.

“Los sonidos que escuchamos durante la madrugada no son los simples maullidos de los gatos, sino un aullido. Este sonido generan los gatos en los techos cuando están época de reproducción y se pelean, se arañan y tiene una conducta de reproducción por pisar a una gata”, precisó Martínez.

¿Deberíamos preocuparnos si nuestro gato o gata aúlla durante la noche?

La médico veterinario en el área de medicina felina en el Hospital Veterinario Los Dominicos señaló que no deberíamos preocuparnos si nuestra gata hace sonidos de aullido, ya que lo puede hacer en su época de celo. Sin embargo, si la mascota está esterilizada, pero el felino sigue haciendo un aullido en casa, allí si deberíamos tomar medidas de prevención.

”Ahora, si tu me dices que mi gato está esterilizado, sea hembra o macho, y está haciendo no un maullido, sino un aullido en la madrugada o todo el día, allí sí deberíamos preocuparnos, ya que es un indicador de que hay algo que no le está pasando a la mascota, ya sea por dolor u otras eventualidades”, explicó.

¿En qué casos los gatos pueden aullar intensamente pese a estar esterilizados?

Martínez sostiene que los gatos, tanto machos y hembras, pueden seguir aullando agudamente pese a estar esterilizados en los siguientes casos:

El dueño del gato se mudó de vivienda y el felino no encuentra olores familiares.

Un nuevo integrante en la casa puede irritar al gato y por tal, aúllan en alta intensidad mostrando su disconformidad.

Los felinos puede aullar por un dolor interno. En esos casos, se debe acudir inmediatamente a un centro veterinario.

¿Cómo evitar los aullidos nocturnos de nuestra gato?

La especialista indicó que si queremos que nuestro felino no emita un aullido durante la madrugada, lo primero que debemos de hacer es esterilizarlo, en el caso de las hembras, y castrarlo, en el caso de los machos.

“Se sabe, actualmente, de acuerdo a la Asociación Americana de Médicos Veterinarios Felinos, que un gato se puede esterilizar desde los 400 gramos de peso o desde los 45 días de edad, cuando el felino está completamente sano. Asimismo, hay estudios científicos que comprueban que si un gato se esteriliza antes de los dos meses evitas de que el paciente desarrolle sobrepeso u obesidad”, acotó.

Asimismo, Martínez hace hincapié en que si un gato, pese a estar esterilizado, sigue aullando se le lleve inmediatamente a un centro veterinario que sea especializado en medicina felina.