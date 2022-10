¿Por qué los perros tiemblan cuando duermen? Conoce los motivos de este comportamiento

Al igual que los humanos, las mascotas tienen un determinado horario para descansar o dormir. En este tiempo de reposo, algunos animales presentan comportamientos que pueden resultar graciosos, curiosos y preocupantes. Tal es el caso de los perros, que en ciertas ocasiones tiemblan y se mueven sin razón aparente.

Esta conducta involuntaria no suele ser corregida por los dueños, ya que muchos interpretan que es algo natural en ellos o que se puede manejar con caricias. No obstante, los motivos de que un perro tiemble pueden ser algo peligroso. A continuación, te explicamos a qué se debe esto.

¿Por qué los perros tiemblan cuando duermen?

De acuerdo con el portal especializado en mascotas Wamiz, la acción de temblar en los canes cuando están durmiendo puede deberse a diferentes factores, aunque el más común es que, al igual que las personas, el can está soñando.

Estos sueños pueden estar relacionados con momentos de caza, carreras o escenas con mucho movimiento, por lo que, posiblemente, el perro mueve las patas o su cabeza dentro de este escenario. De igual modo, esta acción puede deberse a temores o excitaciones que el perro experimenta a la hora de dormir, lo cual es natural en la mayoría de los animales.

No obstante, que los perros tiemblen en su siesta también puede significar otras cosas, como el hecho de sentir frío, pues, si la temperatura baja rápidamente o el can no está acostumbrado a vivir en un ambiente frío, su cuerpo lo refleja con temblores repentinos que permiten que el perro se caliente.

Asimismo, los dueños deben estar atentos a este comportamiento, ya que, si es repetitivo, puede ser señal de una enfermedad o, peor aún, de un envenenamiento. El medio señala que los trastornos nerviosos o musculares se diversifican en posibles trastornos cerebrales, infecciones de los nervios y problemas óseos o articulares, los cuales sí deben ser atendidos por un experto.

Conoce por qué los perros tiemblan a la hora de dormir. Foto: Experto Animal

¿Qué puedo hacer si mi perro tiembla cuando duerme?

En principio, si los perros tiemblan cuando duermen, lo recomendable es no hacer nada, pues, como mencionamos previamente, en la mayoría de los casos los motivos de este comportamiento son de manera natural. Por otro lado, se le podría poner una manta para calmar el frío.

En el caso de que tiemblen de manera seguida, dirígete lo antes posible a un veterinario de confianza para que pueda analizar esta acción, pues puede deberse a un problema mayor que solo se trata con medicinas o tratamientos.

Si tu perro tiembla cuando duerme en repetidas ocasiones, es necesario llevarlo a un veterinario. Foto: Wamiz

¿Cuál es la razón por la que los perros ladran a los vehículos?

El reconocido portal ‘Wamiz’, el cual dedica su contenido a recomendaciones e información sobre mascotas, publicó una entrevista con el veterinario español Felipe Vázquez Montoto, quien explica que el comportamiento de los perros es similar al de los humanos al conocer a otra persona.

“A los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae mejor y otra que te cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo”, explica Vázquez.

De igual modo, el experto sostiene que los canes identifican cierto patrones para determinar si una persona es de su agrado o no. “Puede obedecer a olores, a la forma de andar, a la forma de expresar de las personas, a su expresión corporal”, añadió el veterinario sobre las razones por las que puede ladrar un perro a una persona.