¿Por qué los perros comen pasto?: conoce la verdadera razón

Muchas personas creen que los perros comen pasto porque están teniendo problemas estomacales y necesitan purgarse. Sin embargo, esta no sería la única razón, debido a que estos animales son carnívoros facultativos, es decir, las plantas también forman parte de su dieta normal. Por eso, no debe parecernos raro ver a los perros comer pasto todo el tiempo: ocho de cada diez lo hacen, según un estudio publicado en la revista científica WebMD Magazine Digital.

Las causas de este comportamiento pueden ser variadas, algunas tan sencillas como el aburrimiento y otras vinculadas a recursos propios para complementar el número de nutrientes en su alimentación. Conoce, a continuación, seis razones por la que los perros tienen ese hábito.

Curiosidad

El veterinario Juan Enrique Romero explicó para Infobae que muchos perros, especialmente los cachorros, suelen comer pasto simplemente porque les gustó el sabor, el olor y/o la textura. O porque están aburridos. “Para muchos perros, es evidente que un bocado de pasto es delicioso. Es algo así como una ensalada, comen un poco, quieren más” , menciona Romero.

Algunos perros suelen comer pasto por simple gusto. Foto: Mascotafiel

Malestar estomacal

Además, según el especialista, cuando los canes tienen algún tipo de malestar como acidez o molestia a nivel del estómago, buscan ingerir grandes cantidades de pasto para automáticamente poder vomitar.

“Aquellos perros que no se sienten bien, parecen desesperarse por el pasto. No lo mastican cuidadosamente ni saborean el gusto. Lo devoran. Sin la masticación, esos pequeños tallos espinosos caen al estómago de un solo golpe. Esto puede ser lo que provoca el estímulo para devolverlo todo, incluido lo que les irritaba el estómago en primera instancia. Después de eso, se sienten aliviados”, afirma.

Complemento nutricional

A veces, los perros comen pasto con la intención de incorporar fibras y nutrientes a su dieta. Es un simple hábito alimentario, como si sumaran una ensalada a su menú. Las fibras, además, favorecen su proceso digestivo.

En ese sentido, comer hierba no es una señal reveladora de que tu mascota esté enfermo, sino que se trata de un comportamiento instintivo que incluso el propietario más diligente no podrá impedir. La mejor solución, sugiere el especialista, es asegurarse de que las hierbas que consumen no son tóxicas para masticar.