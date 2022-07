Los perros son mascotas que necesitan pasar tiempo de calidad con sus dueños. Lamentablemente, algunas personas se ven en la obligación de dejarlos solos por varias horas debido a sus obligaciones como el estudio o el trabajo. Descubre en esta nota los mejores juguetes que mantendrán distraído a tu mejor amigo mientras estás fuera de casa.

No dejarlo solo más de ocho horas

Por más juguetes que les coloques, los perros son animales que necesitan socialización. Al respecto, La República consultó a la veterinaria Vanessa Angulo, quien aconsejó no dejarlos solos por un tiempo muy prolongado.

“ No recomiendo que pase más de ocho horas solo debido a que se puede estresar, también repercute a nivel físico porque no podrá hacer sus necesidades a tiempo si es que está acostumbrado a hacerlas afuera ”, informó.

La especialista fue enfática en este aspecto y sugirió no tener este animal como mascota si tu actividad cotidiana te lo impide. “Si no cuentas con el tiempo suficiente para sacarlo a pasear o estar presente en la casa para compartir tiempo con él, recomiendo no tener un perro, porque ellos dependen mucho de la actividad física y el contacto. Es mejor otro tipo de mascota, como los gatos, que pueden ser más independientes.”, añadió.

¿Qué pasa si dejo a mi perro solo por un tiempo prolongado?

Angulo advirtió que si un perro se queda solo por demasiadas horas, además del estrés, puede desarrollar conductas autodestructivas: “ Puede acicalarse demasiado, que es lamerse el cuerpo y las patitas hasta provocar dermatitis o heridas, romper sus cosas o tragarse objetos peligrosos que lo pueden intoxicar, causar obstrucción intestinal o, en el peor de los casos, envenar o ahogarse ”, advirtió.

El caso de los cachorros

Si tu perro es cachorro, es mucho más importante que compartas tiempo con él debido a que está en un momento de formación: “Los cachorros todavía están en aprendizaje y proceso de socialización. Si uno se acostumbra a quedarse solo, va a ser complicado al futuro, porque la primera etapa de crianza que tiene el humano con el perro va a ser deficiente. Es crucial que tengan un buen adiestramiento en sus primeras semanas porque les enseñas cuáles son sus juguetes, qué no deben comer, dónde orinar, etc.”, comentó la veterinaria.

Los mejores juguetes antiestrés

Si tu perro se queda solo por muchas horas, la veterinaria Angulo recomendó una serie de juguetes que pueden distraer a tu perro durante el tiempo que se va a quedar solo.

Treats: son premios para los perros que puedes esconderlos en diferentes partes de la casa para que el animal se estimule buscándolos.

Lick Mat: son juguetes que sirven para untar paté o trocitos de alimento húmedo.

Sogas o diferentes juguetes que se pegan al piso que entretendrán al perro mientras los jala.

Huesos carnosos: ideal para las mascotas con ansiedad, ocuparán su tiempo mordiéndolos y saboreándolos.

Un objeto con el olor al propietario: para disminuir su nivel de ansiedad, puedes dejar cosas a las que tu olor se haya impregnado, puede ser una manta, una prenda de vestir o un peluche.

Los treats pueden esconderse en diversos espacios de la casa para que la mascota se distraiga buscándolos. Foto: Maskóticas

El Lick Mat sirve para untar pequeños trozos de paté o alimento mojado para que el perro saboree poco a poco. Foto: Mercadolibre

Bonus track:

Los juguetes KONG tienen un orificio para introducir golosinas, carne congelada o cualquier tipo de crema que llame la atención del perro como paté o palta. Esto sirve para que el perro vaya mordiendo mientras intenta llegar a la comida escondida dentro del objeto.

Foto: Miscota

Otras recomendaciones

Asimismo, la veterinaria Vanessa Angulo apuntó una serie de actividades que puedes realizar para preparar a tu mascota para el momento en el que se quedará sola: