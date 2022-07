¿Cura la artritis o el asma? Mitos y verdades acerca del perro peruano sin pelo

El Viringo, o también llamado perro peruano o perro sin pelo, es un ejemplar que hace honor a su nombre, pues a diferencia de la mayoría de canes no posee pelaje. Su origen data aproximadamente del año 300 a.c. habiéndose encontrado restos óseos, piezas de cerámica o y textiles en su honor en diversas culturas como Chavín, Chimú, Chancay, entro otras. Incluso se hallaron restos en la tumba del Señor de Sipán y en algunos entierros de la época del Tahuantinsuyo.

En nuestro país se han identificado tres tipos diferentes de esta especie. Según su tamaño fueron clasificados en pequeño (entre 25 y 40 cm de alto), mediano (entre 40 y 50 cm) y grande (entre 50 y 65 cm), en cuanto a su color de piel el más común es el gris, pero se pueden hallar en diversas tonalidades que varían desde gris oscuro hasta marrón claro. Algunos suelen presentar manchas rosadas y un mechón de pelo que puede ser negro o rubio.

Su piel requiere protección para evitar la resequedad y la insolación. Foto: captura / Twitter

Son dueños de un sistema auditivo muy bien desarrollado, además de ser muy veloz y poseer una capacidad de salto que supera los dos metros de altura. A pesar no contar con un nutrido pelaje, su piel gruesa lo mantiene caliente, pues su temperatura supera en tres grados a la humana, bordeando los 40 grados centígrados.

Con la llegada del invierno muchas personas buscan la mascota ideal y entre ellas ha resaltado el nombre de este singular perrito, al cual se le atribuyen propiedades curativas. Para conocer más detalles al respecto, La República pudo conversar con el veterinario Heberht Uchuya de la Veterinaria Pet Time y con Rodrigo Rondón, director médico de la Clinica Veterinaria Rondón.

Su piel necesita jabón de glicerina (no champú) y crema humectante. Foto: NatGeo

¿El perro sin pelo cura la artritis o el asma?

“Para el invierno es una mascota ideal, ya que por su temperatura corporal, va a brindar calor a la persona con quién comparta su espacio, puesto que al no tener pelos, la temperatura llega a la piel de manera más directa, recordemos que su cuerpo es aproximadamente tres grados más calientes que el de los seres humanos”, refiere el doctor Uchuya, añadiendo que:

No hay problemas con llenar de pelos los ambientes de la casa.

No tienen pulgas fácilmente.

Por su temperatura corporal se le han atribuido propiedades curativas frente a problemas de alergias, asma, problemas bronquiales, reumatismo, pero no existe sustento científico.

No muerde, pues no tiene premolares y a los 2 o 3 años pierde los incisivos. Foto: NatGeo

Por su parte, el doctor Rondón señaló que “ en realidad normalmente ayudan a evitar enfermedades respiratorias o alérgicas por el hecho de no presentar pelo, puesto que este último suele ser el agente presentador de antígenos o gérmenes que causan los diversos tipos de patologías en humanos”.

Con respecto a sus beneficios en pacientes con artritis, señaló: “Se dice que los perros de estas características ayudan en los casos de problemas articulares, aún no hay estudios que avalen ese tipo de creencias, pero no veo problemas con su uso en estos casos, ya que no vería el daño posible al paciente”.

Ambos médicos coincidieron en señalar que esta mascota es sumamente “cariñosa, juguetona y fiel”. Asimismo, el especialista Uchuya agregó que la carencia de pelo permite que este ejemplar tenga “un olor más suave” que otras especies. A lo que el doctor Rondon agregó que esta característica” lo hace menos oloroso e ideal para departamentos o lugares de área pequeña”, detalló.

Algunos veterinarios lo catalogan como una “bolsa de agua caliente viva que nunca se enfría”. Foto: chiennuperou

¿El perro sin pelo requiere cuidados especiales?

Con respecto a este punto, el galeno Uchuya manifestó que “uno de los cuidados más importantes es hidratar la piel cada cierto tiempo, al menos dos veces al mes, revisar su piel si tiene algún tipo de heridas o lesiones. Asimismo, agregó que “ejemplares con pieles de colores claros como en otras especies son más predisponentes a problemas de piel” y se le debe llevar a un “control veterinario mínimo dos veces al año”, explicó.

En esa misma línea, el doctor Rondón añadió que “es una raza sumamente potente y resistente”, que debe llevar los mismos cuidados que un perro de otra raza, sin embargo, indicó que “es importante siempre estar mirando las machas del cuerpo, ya que podrían cambiar a neoplasias, por ello la revisión es muy importante”.