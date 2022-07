¿Cómo cuidar a tu cachorra mientras atraviesa su primer celo?

La llegada de un cachorro al hogar siempre es motivo de gran alegría para toda la familia. Es divertido y enternecedor ver como tu perro va creciendo con el pasar de los meses, volviéndose más independiente y adquiriendo nuevas habilidades. Sin embargo, si tienes una mascota hembra, debes saber que una fase muy importante en su desarrollo es su primera etapa de celo, la cual puede asustar o confundir a los dueños primerizos.

Por este motivo, la veterinaria Vanessa Angulo dio a La República algunas recomendaciones para sobrellevar esta trascendental etapa en la vida de nuestra querida mascota.

Cuidados para las cachorras que atraviesan su primer celo

“Se debe evitar tener contacto con otros perritos machos, de preferencia tratar de que en el primer celo no se cruce porque es irregular. Después, se deben mantener los cuidados típicos para mantener a un animalito sano”, recomienda la doctora Angulo.

Por otro lado, hizo énfasis en que no hay problema en bañarla y/o vacunarla durante esta etapa: “ El celo no es una enfermedad, simplemente es una etapa en la cual la mascota se encuentra apta de manera reproductiva, pero igual puede recibir cualquier procedimiento médico, cosmético o de baño”, añadió.

Los machos suelen oler con mucha intensidad las partes íntimas de las perras en celo. Foto: Experto Animal

¿Cuándo ocurre el primer celo de una perra?

El primer celo de una cachorra se produce en un rango de los primeros 6-18 meses de vida. Generalmente en los perros de raza pequeña este suele llegar más pronto, entre los 7-9 meses, mientras que en los grandes entre los 10-12 meses. “Durante este periodo, las perritas experimentan ciertos cambios. El primer celo suele ocasionar abundante sangrado, también puede haber hinchazón de la vulva, lo cual origina que la perrita se lama intensamente para limpiarse la secreción. Además, pueden presentarse cambios de humor al finalizar la etapa de celo”, detalló la doctora Angulo.

La llegada del celo significa que tu compañera llegó a la pubertad, no obstante, esto no necesariamente quiere decir que haya alcanzado la madurez sexual, por lo que no es recomendable que se aparee y tenga crías tan pronto: “Durante su primer celo, las perritas usualmente son irregulares y no tienen las mejores condiciones físicas y genéticas para tener su primera camada. Si quieren reproducir a sus mascotas, lo mejor es esperar al segundo o tercer celo”, mencionó la veterinaria.

¿Cuánto dura la primera etapa de celo?

El primer periodo de celo suele durar entre dos y tres semanas como máximo. “ Si dura más hay que ir a un médico veterinario inmediatamente porque la perrita puede estar pasando por un trastorno a nivel reproductivo” , advierte la veterinaria Vanessa Angulo.

Recordemos que la etapa reproductiva del perro consta de cuatro fases:

Proestro : Los perros experimentan sangrado y/o sudado en su vulva y algunos cambios de comportamiento. En esta etapa la perra no es fértil ni se deja montar, puede jugar con los machos, pero si uno intenta montarla, tiende a gruñirle, morderlo o escapar.

Estro: Esta es la etapa de celo en sí, durante estos días la hembra ya es fértil y se deja montar, puede durar entre una o dos semanas.

Diestro: En esta etapa finaliza el sangrado, la perra deja de ser fértil y vuelve a la normalidad, aunque aquí suelen aparecer los embarazos psicológicos.

Anestro: Es la fase de reposo sexual, tiene una duración aproximada de 4-5 meses y acaba cuando comienza un nuevo ciclo

¿Qué aspectos pueden ser peligrosos durante la primera etapa de celo?

Recordemos que, durante su primer celo, nuestra mascota sigue siendo una cachorra, por lo que es más frágil que una perra adulta y debe tener una serie de cuidados. Por ejemplo, la doctora Angulo no recomienda esterilizarla tan pronto:

“La esterilización es la cirugía que se hace para que las mascotas no tengan crías, durante esta etapa no es recomendable hacerla, ya que sus órganos reproductivos se encuentran muy friables, débiles, inflamados, haciendo que sea muy riesgosa la cirugía y que pueda sangrar demasiado durante el procedimiento. Lo mejor es hacerlo dos a cuatro semanas después del celo”, indicó.

Además, advirtió sobre los peligros que pueden traer consigo aplicar anticonceptivos: “No recomendamos estos métodos que le cortan el celo, ya que pueden generar trastornos hormonales a la larga, generando tumores e infecciones uterinas. Si desean posponer el celo de su mascota, lo mejor es seguir un tratamiento especializado” , explicó.

Tips para cuidar a tu perra durante su primer celo

Muchos dueños acostumbran soltar a sus mascotas para que jueguen y corran con libertad en el parque. No obstante, durante esta etapa lo mejor es mantenla siempre con correa e intentar salir a lugares o en horarios poco concurridos por otros perros. De ninguna manera se recomienda dejarla encerrada en casa por temor a que se cruce, debido a que puede experimentar estrés o ansiedad.

Si tienes otros perros machos en casa, lo mejor es mantenerlos separados, ya que estos se vuelven inquietos con las feromonas que expulsa la cachorra y no solo tratarán de montarla, sino que, si son varios, pueden pelear entre ellos.

Mantén las puertas y ventanas bien cerradas y ten cuidado al momento de entrar o salir de la casa. Puede que tu cachorra trate de escapar en busca de algún macho que haya olido en los alrededores o que estos intenten entrar, sobre todo si son callejeros y no tienen a alguien que los controle.

Haz que tu perra utilice calzones de celo, estos evitarán manchas de sangre en lugares no deseados y podrían ayudar a evitar la monta. Aunque debes estar atento para quitársela al momento de hacer sus necesidades.