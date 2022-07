A raíz de la pandemia, muchas personas que realizan actividades académicas o laborales han podido pasar mayor tiempo en casa, lo que ha generado una sensación satisfactoria en sus mascotas. No obstante, a más de uno le debe haber pasado que su gato se ha subido al teclado mientras cumplía con sus deberes. Comprender a tu mascota puede contribuir a estrechar fuertes lazos y descifrar su comportamiento.

Varias personas atribuyen esta conducta a una fijación por parte de los mininos hacia los teclados de las computadoras, ya que también circulan en internet imágenes de estos felinos con una expresión de tranquilidad al estar recostados en estos equipos cuando sus dueños utilizan dichos dispositivos.

A pesar de ser considerados independientes, a los gatos les gusta ser el centro de atención. Foto: Conociendoamiperro.com

Con motivo de conocer un poco más al respecto de las conductas de estas peludas y adorables mascotas, La República accedió a opiniones de expertos en el tema. Este fue el caso del doctor Gianmarco Panesi, de la Veterinaria Pancanvet, quien tiene amplia experiencia al trabajar con estos tiernos animalitos. El especialista indicó que “los gatos son compañeros, más que mascotas” y detalló qué hacer en estos casos al responder a la interrogante con respecto a las motivaciones detrás de este hábito.

¿Por qué los gatos se suben a los teclados?

Búsqueda de compañía, de un lugar cómodo para descansar o exigencias —como cariño y alimento— son algunas de las diversas razones que se especulan. Ante esta disyuntiva, el Dr. Panesi brindó una explicación al respecto.

“Es una conducta muy común, pero no solo en los teclados. Muchos dueños de gatos te dirán lo difícil que es leer un libro o un periódico. Además de llamarnos la atención (una muestra de afecto más), a los gatos les encantan las superficies rectangulares. También pueden escoger superficies tibias o calientes”, detalló el médico veterinario.

En esa misma línea, la conductista especializada en felinos Sally Chamberlain acotó: “Los gatos a menudo se relacionan con sus amos y quieren estar donde sea que estén. La mayoría de las veces interfieren con lo que están haciendo para llamar su atención”.

Asimismo, Marilyn Krieger, especialista en comportamiento de estos animales, argumentó: “Porque están cerca de su persona favorita y así pueden estar en el centro de atención . Usualmente, las personas refuerzan este comportamiento al acariciar al gato o hablar con él. Los gatos rápidamente entienden que cuando se sientan sobre el teclado obtienen lo que quieren: atención”.

Los gatos desarrollan diversas maneras de comunicarse. Foto: Pinterest

¿Qué se debe hacer?

La mayor recomendación que brinda el doctor es hacer entender al felino de manera asertiva que su conducta no es la adecuada, ya que son animales hábiles e inteligentes.

“Debo mencionar que los castigos y las reprimendas no sirven con el gato. Es más, estas pueden desmejorar la relación gato-dueño. Lo único que nos queda es interrumpir el comportamiento y rogar que nuestro gato entienda nuestra incomodidad”, manifestó.

El doctor Panesi añadió que cada gato es un mundo diferente, por ende corresponde un modo de enseñanza distinto. En esa misma línea, algunos especialistas recomiendan algunos tips:

Colocar una plataforma encima del teclado que tenga el espacio suficiente que te permita escribir con comodidad

Si no te desagrada esta conducta, pero deseas que no interfiera con tus actividades, acostumbra a tu animalito que se coloque en una misma posición, de tal manera que pueda subirse encima sin interferir en tu trabajo o partida de videojuego.

Colocar un segundo teclado sobre el mismo escritorio para que el minino se acueste sobre este, de forma que ambos salgan ganando.

Asegúrate de que tu gato tenga un lugar cómodo y caliente para dormir.

Cómprale un árbol para gato, ya que así tendrá una buena visión y podrá jugar mientras tú trabajas.

Recuerda brindarle atención y cariños a tu gato.

Con el tiempo y convivencia, los gatos aprenden lo que deben y no deben hacer. Foto: Pexels

Conociendo a tu gato

Por la complejidad e independencia de cada gato, descifrarlo puede parecer un proceso tedioso al que se enfrenta cada dueño; no obstante, es bueno identificar a qué pueden deberse los sonidos más comunes que nuestras mascotas emiten, ya que los gatos hacen una gran diversidad de ruidos.

“Hay que diferenciar el maullido de la vocalización. El primero es el típico “miau”, mientras que el segundo es lo que se parece más al típico “Raúl” que a veces vemos en algunos videos. En cuanto al volumen y la frecuencia de los maullidos, no son de mucha importancia. Lo importante es entender que esto se utiliza casi exclusivamente para comunicarse con otros humanos. Las vocalizaciones las utilizan para comunicarse con otros gatos, en algunos casos son para demostrar disgusto frente alguna situación. Por ejemplo, algunos gatos con náuseas antes de vomitar pueden emitir vocalizaciones”, aclaró el doctor.

Los gatos tienen sus propias maneras de expresar afecto

Se tiene la creencia que estos mininos no son muy afectuosos, ya que estamos más vinculados con las manifestaciones de cariño que muestran los perros y, claramente, nuestros felinos se expresan de manera diferente. “Mi relación con mis gatos es sumamente afectiva y recíproca, no hay que confundir efusividad. Y con respecto al apego, hay una condición médica en el gato llamada ansiedad por separación, en la cual incluso debemos medicar con ansiolíticos. Esto sucede cuando su humano favorito ya no está en casa”, aseveró el doctor Panesi.