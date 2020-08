Mitos y verdades sobre los tratamientos “caseros” para las mascotas

Las mascotas se han convertido en los últimos años en parte de nuestra familia y al igual que los humanos necesitan de ciertos cuidados para mantener un buen estado su salud físico y emocional. Sin embargo, ¿qué sucede cuando necesitamos la ayuda de un médico veterinario, pero recurrimos a recetas caseras que no cuentan con respaldo de los expertos?

En internet abunda un sinnúmero de “fórmulas milagrosas” que supuestamente ayudan a aliviar algunos problemas de nuestros amigos peludos. Pero, ¿son realmente eficaces o forman parte de mitos con los que estamos poniendo en riesgo su salud?

En comunicación con La República, los médicos veterinarios Ana Carranza de Animal Space y Daniel Fernández de Dapello explicaron que muchas veces por desconocimiento o ‘mitos’, los dueños de los animales suelen utilizar productos que tienen en casa entre ellos:

- Aceite quemado para eliminar la sarna

Los especialistas indicaron que la utilización de este producto en los animales es un error debido que el aceite quemado, en lugar de sanar, genera escoriación y daña la piel. Si el combustible se aplica caliente puede ocasionar quemaduras graves hasta una intoxicación.

“El uso de las sustancias inflamables no ayuda en nada con el problema de la piel. Para la sarna existen varios productos en el mercado como las pastillas que se toman 1 vez al mes o cada tres meses dependiendo del daño que tenga la mascota. Además, para curar la sarna se podrían utilizar antipulgas que tienen propiedades para matar ácaros. No se debe recurrir a remedios caseros porque podrían causarle un mal irremediable”, señalaron.

- Violeta de Genciana para curar heridas

Ana Carranza manifestó que se ha hecho un uso desmedido de este producto. “Cualquier corte que tiene el animal lo embadurnan con violeta y al final la mascota aparece toda pintada y no se cura. La violeta de genciana ayuda a cicatrizar heridas leves como los pequeños cortes que no requieren sutura, pero no es recomendable utilizarlo para la sarna o heridas graves”.

- Uso de collar con limones para la gripe

Muchos personas tienen la creencia que poner un collar con algunos limones ayudará a su mascota a contrarrestar problemas respiratorios o la gripe. Los médicos veterinarios aseveraron que el animal necesita de medicamentos de acuerdo a su condición.

“Si colocas el limón en cualquier sitio se va a secar, pero esto no quiere decir que está ayudando al perro a mejorar de una gripe. Los collares de limón no generan ningún alivio para las mascotas. Algunos perros se terminan curando por su propio sistema inmune y no porque el limón hizo algún efecto en su organismo”.

- Vinagre o zumo de naranja para eliminar las pulgas o garrapatas

La primavera y verano son estaciones donde aumenta la proliferación de pulgas y garrapatas. Para ello, los tutores de perros y gatos usualmente utilizan diferentes tipos de vinagre para evitar que sus mascotas contraigan estos parásitos. No obstante, los especialistas en animales afirmaron que el uso de este ácido repele a los bichos por unas horas o simplemente no funcionan.

“Se necesita colocar un producto que tenga un efecto residual por lo menos de un mes como son los antipulgas que ahora vienen en spray, pastillas o hasta collares. El vinagre no evitará que queden los huevecillos o algunas pulgas sobrevivientes las cuales nuevamente se reproducirán en la mascota”, señaló Carranza.

Por su parte, Daniel Fernández sostuvo que “los baños antipulgas que se realizan en las veterinarias ayudan a quitar las pulgas por algún tiempo. Es por ello que es recomendable usar pipetas, pastillas y collares antipulgas que tienen mayor efectividad y duran aproximadamente siete meses.

- Agua oxigenada, leche o aceite para intoxicaciones

A veces por error, las mascotas ingieren productos nocivos para su salud como es el veneno para ratas. Numerosas personas utilizan aceite, agua oxigenada o leche para generar el vómito y salvarles la vida, sin embargo, no consideran que estos son altamente peligrosos y pueden causar hasta la muerte.

Los galenos indicaron que cuando un animal ingiere estos productos tienden a convulsionar y si una persona le da insumos para provocarles el vómito, estos se dirigen hacia el pulmón y podrían ocasionarle una neumonía por aspiración.

“El agua oxigenada incluso quema todo su tejido interno y agrava su situación. En el caso de las intoxicaciones es recomendable darles un puñado de sal para que vomiten en el momento, pero si el veneno ya ingresó a la sangre, cualquier remedio que se le ofrezca no ayudará mucho ya que se necesitará de la labor veterinaria para colocarles antídotos y salvar su vida.

- Ingesta de pasto para purgar

Daniel Fernández afirmó que un buen porcentaje de personas tiene la idea errónea de que el pasto purga al perro. “Está demostrado que el pasto contiene clorofila y este actúa como un agente irritante de la mucosa estomacal y podría ocasionar problemas de gastritis en los animales”.

“Un purgante ayuda a las mascotas a defecar y no a vomitar como sucede con el pasto”. El césped también puede ser fuente de contagio de algunas enfermedades como el parvovirus, el leptospira u otros parásitos”, advirtió.

- Uso de medicinas para humanos en animales

Los propietarios de nuestros amigos peludos suelen acudir a las farmacias del barrio para comprar medicinas y dárselas a sus mascotas para aliviar de alguna molestia y mejorar su estado de salud.

“Los medicamentos para humanos pueden ocasionar en gatos y perros hemorragias intestinales, hepáticas, intoxicación y hasta la muerte. El ibuprofeno, naproxeno y paracetamol son fármacos prohibidos en animales. Es una mala costumbre automedicarse y brindar medicamentos a las mascotas sin tener conocimiento previo. Los perros y gatos deberían usar fármacos de uso veterinario salvo excepciones y con la autorización del médico tratante ya que conoce la dosis a emplear, indicaron.

- Uso de detergente para baños

Años atrás, un gran número de familias usaba detergente para ropa para bañar a los engreídos de la casa al desconocer que estos productos contienen demasiados químicos que afecta la piel de los animales.

“Cuando los bañan con detergente y no los enjuagan bien puede causar enrojecimiento, escozor y hasta intoxicación. Actualmente existen productos especiales en los mercados que están al alcance de todos por su precio y presentación. No hay excusa para seguir utilizando detergentes o jabón de pepa. Es erróneo pensar que porque son animales no van a tener ninguna enfermedad o dolencias” afirmó Carranza.

- Miel como reparador de piel dañada

Uno de los productos que es muy utilizado por los amigos de los animales es la miel para problemas respiratorios. La experta en mascotas indicó que este almíbar puede ayudar en alergias leves o sistema respiratorio, pero en dosis mínimas. Empero, también se utiliza como reparador de tejidos en heridas profundas.

“La miel actúa como regenerador y elimina materias muertas que se encuentran en la herida. Este producto debe de ir acompañado con antibióticos para tener buenos resultados”.

- El aceite de coco para darle brillo al pelo o humectante

Es utilizado en champús estéticos o como ingrediente para que el pelo del animal brille más y esté más fuerte. “Actualmente, se utiliza como crema humectante para los perros sin pelo del Perú”.

- Bolsas de manzanilla para desinflamar los ojos

Muchas de nuestras mascotas han presentado inflamación o enrojecimiento en la zona de la conjuntiva o esclerótica. Para ello, se podría utilizar la manzanilla en filtrante o en hojas, ya que al colocarlo alrededor de los ojos produce un efecto antiinflamatorio y analgésico, pero solo en casos leves.

- Pepas de zapallo para desparasitar

Según estudios científicos ha quedado demostrado que las pepas de zapallo si son efectivas para desparasitar a los animales. No obstante, este remedio natural no cumple una función total en el organismo de las mascotas.

“Los medicamentos para ese fin tienen componentes adicionales que elimina diferentes tipos de parásitos”, señalaron los especialistas.

Finalmente, Ana Carranza y Daniel Fernández recomendaron llevar a los animales a un médico veterinario especializado para que reciban una oportuna y eficaz atención con el objetivo de evitar que nuestras mascotas sufran innecesariamente por tratamientos que no van acorde a su enfermedad.