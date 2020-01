Verano 2020: Claves para cuidar a tu perro ante la ola de calor

Durante la temporada de verano, se debe tener cuidados especiales con los perros para evitar cuadros de deshidratación, choque de calor y complicaciones debido al aumento de pulgas o garrapatas en el ambiente. El médico veterinario Luis Alfredo Chávez brinda recomendaciones para disfrutar de este verano con los caninos de la casa, como parte de la campaña ¡Te Quiero Libre! de Fipronex G5.

“Es importante siempre brindar agua fresca a nuestros amigos de cuatro patas; dejarles comida del momento y evitar colocarla bajo el sol; pasearlos de preferencia en las primeras horas de la mañana o de la noche, pues al mediodía es cuando calienta más el sol; bañarlos no muy seguido, excepto en casos especiales; y por último evitar raparlos o cortarles todo el pelo, ya que este ayuda a regular su temperatura corporal al actuar como un aislante frente al calor”, indicó el especialista.

Una de las grandes dudas es si es correcto o no llevar a los perros a la playa, en ese caso, Luis Alfredo Chávez explica que no es mala idea, siempre y cuando se lleve todo lo necesario para el cuidado del can, como agua fresca, y bolsas para recoger sus heces, y se les mantenga protegidos contra las pulgas, garrapatas y mosquitos con pipetas que brinden efecto repelente, como Fipronex G5.

“Durante el verano, aumenta la propagación de ectoparásitos y esto jugará en contra de la salud de nuestros canes. Por ello, es importante colocarle una pipeta mensual y, sobretodo, con efecto repelente, pues una sola picadura es suficiente para transmitir otros agentes infecciosos, que pueden derivar en problemas como pérdida de peso, anemia, dermatitis alérgica, entre otros”, añadió el especialista.

La deshidratación tampoco es ajena a los canes. “El organismo del perro está constituido en su mayoría por agua. Es importante reconocer que la única forma que tiene para eliminar el calor es por medio del jadeo o del contacto de su piel con alguna superficie fría. La administración de agua fresca es lo mejor para mantenerlos siempre hidratados”, recomienda el especialista.

Finalmente, aconsejó utilizar bloqueador solar en las partes libres de pelo, como la nariz, la pancita o en el caso del perro peruano sin pelo en todo el cuerpo. Y también proteger las almohadillas plantares con botitas, en caso que salga a pasear entre 11 am a 3 pm.