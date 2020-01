¿Qué hago si mi perro no quiere comer? Causas y recomendaciones

Generalmente los perros tienen muy buen apetito, por ello cuando nuestra mascota no quiere comer nos preocupamos mucho. La falta de apetito tiene distintas causas, desde una enfermedad hasta el tipo de alimentos que se le da.

En la siguiente nota vamos a ver los principales 12 motivos por los cuales un perro deja de comer y las posibles soluciones. Sin embargo, siempre es importante acudir al veterinario para descartar enfermedades y complicaciones.

Posibles causas por las que una mascota no quiere comer

Estrés

Si nuestro perro está estresado, es normal que no quiera comer. Además de provocarle diversas enfermedades o comportamientos destructivos, las causas que lo desatan son variadas, desde cambios en la rutina (una mudanza, la adopción de otra mascota, la llegada de un bebé, entre otros) hasta ansiedad por aburrimiento o falta de ejercicio.

Estrés en perros.

Indigestión

El malestar le impide comer y prefiera privarse de alimentos durante un período prudencial (un día como máximo) para mejorarse. Otros problemas del estómago, como estreñimiento, gases o diarrea, también pueden reducir las ganas de comer de tu perro.

Indigestión en perros.

Parásitos

Un perro infectado con parásitos intestinales presentará signos de malestar general, vómitos, gusanos en las heces, entre otros, dependiendo del tipo que esté provocando el problema.

Las infestaciones más graves pueden causarle anemia, sobre todo si es un cachorro.

Parásitos en el perro.

Enfermedades respiratorias

Desde una simple gripe hasta enfermedades respiratorias más serias, como la bronquitis, provocan que el perro pierda el apetito. El moco, asimismo, le impide percibir correctamente el olor de la comida y, por ende, esta no le atrae.

Las dificultades respiratorias pueden aparecer por muchos motivos: bronquitis, alergias, infecciones o humo, entre otros.

Enfermedades respiratorias.

Consumo de fármacos

Si tu perro está recibiendo tratamiento por alguna enfermedad, es posible que uno de los efectos secundarios de los fármacos sea disminuir su apetito. Consulta a tu veterinario sobre lo que debes hacer de acuerdo con el fármaco que le administras.

Consumo de fármacos.

Vejez

Los perros ancianos suelen comer menos. Esto ocurre porque pasan a realizar menos actividad física, por lo que conservan energía y no necesitan reponerla tan rápido.

Algunos perros también pierden el potencial de sus sentidos como el olfato o el gusto.

Vejez en perros.

Traumatismos

Si la mascota ha tenido un accidente y ha sufrido un golpe en el cuerpo o la cabeza, ese puede ser el motivo por el cual no coma. Ante cualquier herida que desate un cambio de comportamiento, es necesario acudir al veterinario de inmediato.

Traumatismo en perros.

Problemas en el conducto bucal

Las caries, los tumores en la boca y las obstrucciones (un objeto atascado en las encías o en la garganta) no le quitan el apetito al perro, pero el dolor o las molestias provocados por estos problemas lo disuaden de atreverse a masticar la comida.

Problemas en el conducto bucal.

Ingerir algún objeto

Esta es una causa poco común pero posible. Si el perro se ha tragado una pelota pequeña, una media o un trozo de palo grande, por ejemplo, es posible que lo tenga “atascado” en su estómago o intestinos. Llevarlo al veterinario para que le realice un chequeo íntegro.

Ingerir algún objeto.

Encontrarse en un entorno desconocido

Puede ser un viaje o una mudanza, algunos perros se sienten incómodos o estresados ante este tipo de situaciones y cambios de ambiente.

Entorno desconocido.

Depresión canina

Al igual que sucede en los seres humanos, causa un descontrol total de nuestra vida, siendo la alimentación uno de los aspectos afectados y por esto el perro puede dejar de comer. La pérdida de una persona o un animal cercano, con quién realizaba diferentes actividades, puede ser causa de este estado en las mascotas, ya que nota la ausencia de su compañero.

Depresión canina.

Recomendaciones para mejorar el apetito de tu perro

- Varía los ingredientes: Cambia su dieta y ofrecer un alimento más apetitoso.

- Limpie su nariz para que perciba el aroma de los alimentos y se le abra el apetito.

- Con la recomendación de su veterinario, puede brindarle algún tipo de suplemento para aumentar el apetito.

- Llevar a pasear a tu perro antes de la hora de comer.

- Establecer un horario fijo para la alimentación diaria.

Si tu perro no quiere comer, es importante que acudas ante todo con un veterinario profesional para que le realice un chequeo a su mascota y pueda descartar algún problema grave de salud.