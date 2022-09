McDonald’s presenta el menú favorito de Sebastián Yatra a sus fans en el Perú

McDonald’s trae por primera vez a nuestro país una versión local del ‘Menú de las Celebridades’, en colaboración con el afamado cantautor colombiano Sebastián Yatra.

Los fans del artista podrán disfrutar del menú ‘Menú Yatra’ que incluye la icónica Doble Cuarto de Libra con Queso, con las mundialmente famosas papas de McDonald’s medianas, una adición de salsa BBQ, bebida, Sundae y un McCafé con leche.

“Desde pequeño he ido tantas veces a McDonald’s y su comida me ha acompañado en tantas etapas de mi vida, que el estar ahora en esta colaboración haciendo mi propio menú, no sólo me emociona, sino que es algo que me hace mucho sentido; porque me identifico con la forma en que inspiran felicidad. Siento que la comida también es una experiencia y McDonald’s me ha acompañado en muchas experiencias hermosas. El ‘Menú Yatra’ refleja mi personalidad y mis gustos; por eso me alegra esta nueva forma de compartir algo muy personal con el público, ojalá les guste tanto como a mí” dijo Sebastián Yatra sobre esta colaboración con McDonald’s.

El ‘Menú Yatra’ forma parte de las ‘Famous Orders’ o ‘Menú de las Celebridades’ que McDonald’s ha lanzado en diferentes latitudes con los McCombos favoritos de artistas mundialmente famosos. Sebastián Yatra es uno de los artistas más queridos y reconocidos por el público latinoamericano y por ello tendrá, por tiempo limitado, un menú con su nombre en todos los restaurantes de la cadena en once países en los cuales opera Arcos Dorados.

El ‘Menú Yatra’ estará disponible en McDonald’s a nivel nacional hasta el 30 de setiembre y los fans del cantautor podrán probarlo en los restaurantes, pedirlo a domicilio por McDelivery o pasar en cualquier vehículo para ordenarlo por el AutoMac.

¡Ten la opción de ganar un Menú Yatra!

Gánate un ‘Menú Yatra’ de cortesía participando hasta este jueves 8 de setiembre del sorteo de 20 cupones. Solo debes ingresar a las cuentas de Facebook o Instagram de @larepublica_pe o @buenazo y seguir las instrucciones.

La República dará a conocer la lista de ganadores, que podrán acercarse hasta el lunes 26 de setiembre a las oficinas de McDonald’s.