Trucha pochada al horno con vegetales escalivados

La trucha es un insumo saludable y muy apreciado en nuestro paíis. Se trata de un tipo de pescado de agua dulce que pese a tener un sabor bastante reconocible es versátil y puede aprovecharse en distintas preparaciones. Aquí la presentamos en una receta bastante sana y deliciosa, con dos técnicas que pese a su sencillez no son tan empleadas en nuestras cocinas.

La primera es la técnica del pochado. Pochar consiste en calentar alimentos en un líquido que no llega a hervir (nunca debe superar los 80 o 90 ºC). Esto evita que modifiquen sustancialmente las propiedades originales del insumo y que se aprovechen sus jugos y sabores en la preparación. Por supuesto, como el pochado no implica ebullición, solo se puede aplicar a ingredientes que no requieren cocción completa. Por eso no es recomendable para el pollo o el cerdo por ejemplo.

La segunda técnica es la del escalivado, una técnica muy popular en la península Ibérica que consiste en asar verduras quemando su cáscara con fuego directo (que puede provenir de la hornilla, las brasas o un soplete). Por lo general se aplica a verduras como el pimiento, la berenjena, la cebolla y el tomate. Una vez cocidas, estas verduras se pelan, se despepitan y se cortan en tiras, para luego ser sazonadas con aceite de oliva, ajo y diversas especias.

Finalmente, esta receta tiene otro detalle especial: usa echalote en el aderezo: un pariente cercano de la cebolla, que da un toquecito especial a la preparación.

INGREDIENTES:

Trucha pochada:

2 filetes de trucha (de 200 gr c/u aprox.)

15 gr de ajo molido

100 ml de aceite de oliva

5 gr romero

5 gr de tomillo

7g sal

Adobo de echalotes:

4 echalotes

1 hoja de laurel

50 ml de vino blanco

3 gr de sal

2 gr de pimienta negra

40 ml de crema de leche

25 ml de zumo de maracuyá

30 gr de mantequilla

Guarnición:

½ berenjenas

1 pimiento rojo chico

1 plátano de seda

Hoja de bijao

Fruta de maracuyá para decorar

PREPARACIÓN:

Trucha pochada:

1.Colocar los trozos de trucha sobre una bandeja chico de metal para horno.

2. Añadir ajo molido y vertir aceite de oliva en los filetes.

3. Poner ramas de romero, tomillo y una pizca de sal en los filetes.

4. Llevar al horno a 80°-90° por 25 minutos.

Adobo de echalotes:

5. Picar los echalotes y añadirlos en una olla a fuego medio y colocar los 50 ml vino blanco.

6. Vertir crema de leche, 3 gramos de sal, 2 gramos de pimienta negra y 1 hoja de laurel .

7. Remover mientras se añade el zumo de maracuyá y la mantequilla hasta integrar. Dejar reducir.

Guarnición:

8. Tomar el pimiento y la berenjena enteros y morronearlos por fuera con el soplete.

9. Cortar en tirar el pimiento y berenjena.

10. Se pela y corta un plátano de seda y se fríe.

Servido:

11. Se sirve el adobo de echalotes.

12. Se intercala un filete de trucha con ramita de romero, luego la guarnición de pimiento, luego el otro filete, luego berenjena en tiras.

13. Añadir plátano frito encima.

14. Acompañar con una cerveza Cusqueña.

Esta preparación marida perfecto con una cerveza Cusqueña Dorada.

