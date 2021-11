¿Habías comido alguna vez los choclos (maíz) de esta manera? Pues si no lo has hecho no dejes pasar esta súper receta. Es súper sencilla y es perfecta para picar en cualquier momento.

Presentamos los tentáculos de choclo junto a otras delicias de Ay Chavela!.

INGREDIENTES:

3 choclos tiernos

Aceite vegetal para freír

1 limón

Sal al gusto

Ají panca en polvo al gusto

3 cucharadas de mayonesa

INSTRUCCIONES:

Cortar los choclos a lo largo en 4.



Calentar abundante aceite en una olla hasta llegar a entre 160 y 180 grados.



Freír el choclo por inmersión por aproximadamente 4 minutos.



Escurrir y retirar el exceso de aceite con papel toalla.



Colocar los “tentáculos” en un bol.



Rociar el jugo de medio limón y remover para que impregne el choclo.



Agregar sal al gusto



Espolvorear con ají panca en polvo.



Mezclar bien para que los dientes de los choclos se impregnen bien.



Servir en un plato formando un nido.



Verter mayonesa en zig zag sobre el nido de choclos, espolvorear con un poco más de panca.

MUY IMPORTANTE: recuerda que esta preparación solo queda bien si la fritura es por inmesión.



Más información:

Ay Chavela! (tacos a tu casa) es una original propuesta de tacos mexicanos con su toquecito peruano. Ofrecen guisos caseros eleborados con ditintas carmes, tortillas artesanales y muchos acompañamientos deliciosos.

Puedes pediirlos por Whatsapp al +51 963374072 o por Rappi.

También se encuentran en @djangoburgers, en Calle Hipólito Unanue 101, Miraflores, a la altura de la 9 del ejército, desde la 1 hasta las 10 p.m.

Mira su carta en el Fanpage Ay, Chavela! o en su cuenta de Instagram: @Ay, Chavela!