Women Doing Bunisess: Mujeres en el sector minero

El próximo martes 26 de marzo, a las 9a.m., en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizará una nueva edición del evento Women Doing Business, coorganizado por la Dirección de Promoción Económica de este Ministerio y The Office Centro de Negocios.

En esta oportunidad, el tema será Mujeres en Minería y el panel estará integrado por mujeres de reconocida trayectoria profesional en un sector tradicionalmente masculino.

Contaremos con la inauguración de la Vicepresidenta Sra. Mercedes Aráoz, quien nos dará su visión sobre el desempeño de la mujer en el sector minero.

El panel estará integrado por la Sra Graciela Arrieta Co Fundadora y Directora de Women in Mining; Patricia Downing, Gerente General de Proyecto las Bambas; Julia Torreblanca, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, y para cerrar este panel de lujo contaremos con el Ministro de Energía y Minas Sr Francisco Ísmodes, Moderará el panel Natalia Manso, profesora de Responsabilidad Social de la Pacífico Business School y fundadora de The Office Centro de Negocios.

Women Doing Business es un programa creado para visibilizar la contribución de la mujer a la economía peruana.

Publirreportaje