Día de la Mujer: Las mujeres al mando de las marcas y agencias en el Perú

Fuente: Mercado Negro

Cada 8 de marzo se conmemora el ‘Día Internacional de la Mujer’, fecha que se celebra hace varios años y que busca brindar un reconocimiento a todas las mujeres que día a día luchan por sus ideales y la igualdad además de conmemorar a todas aquellas que perdieron la vida en su ardua lucha por la igualdad.

En 1911 comenzó la lucha femenina, ya en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el ‘Día Internacional de la Mujer’ en honor a la feminista rusa Aleksandra Kollontái.

Ya en el nuevo siglo, muchas mujeres han tomado el poder siendo líderes de opinión, dueñas de empresas multinacionales y hasta presidentas.

Por ello un estudio realizado por la empresa Quantopian de Estados Unidos, asegura que las empresas lideradas por las mujeres tendrían más éxito. Quantopian propuso determinar que tan buenos resultados tenían diversas empresas al ser dirigidas por mujeres y por hombres y los resultados han sorprendido: las compañías dirigidas por las damas tenían un desempeño que era casi tres veces mayor a comparación de sus pares señaló este estudio.

Nuestro país no es la excepción, las empresas más prestigiosas del Perú están lideradas por mujeres, capaces de sentar los cimientos de sus marcas, agencias, etc. para convertirse en las mejores del mercado. Entre ellas tenemos no solo directoras, ejecutivas y hasta gerentes, sino mujeres que no dejaron vencerse ni intimidarse por un mundo lleno de varones, así que hoy queremos rendirles un homenaje a todas aquellas mujeres que han hecho mejor el mundo laboral.

En esta fecha Mercado Negro quiere brindarles un caluroso saludo a todas las mujeres del mundo publicitario y marketero de nuestro país, así mismo a todas aquellas que luchan día a día por salir adelante con sus familias, por la igualdad y el respeto.

Para conmemorar este día, invitamos a importantes mujeres que lideran el mercado peruano a compartir con nosotros una frase que las identifique y la opinión que tienen acerca del rol de la mujer en la industria publicitaria y que creen que es lo que falta mejorar.

Patricia Lozada Fernández

Digital Marketing Manager - Scotiabank

"Si te dicen que no se puede, vuelve a intentarlo; si no te dan espacio, rebélate. Confía en tus capacidades, ten un ancla a tierra (familia, amigos... tú decide) pero sobre todo diviértete. Porque sonreír y disfrutar lo que haces es la primera victoria".

Nuestro rol no es diferente al de un hombre en ningún campo. Las mujeres tenemos las mismas capacidades y responsabilidad de luchar por la igualdad de género.

La igualdad debe escapar de campañas sociales. Apoyar espacios de trabajo con políticas de inclusión debe ser el primer paso.

Marissa Pozo

Chief Operations Officer de Havas Media Group

“Nos toca devolver al país todo lo que nos ha dado. Por eso nuestro deber No. 1 como profesionales, es enseñar. Ver cómo los que recién entran a trabajar florecen, no solo es un orgullo, sino especialmente una plataforma de desarrollo para nuestra industria de marketing y publicidad”.

En particular, la publicidad es un sector que involucra un número creciente de mujeres profesionales. La facilidad de comunicación, la escucha activa del equipo, y el liderazgo participativo son las características femeninas que nos están llevando a ocupar más puestos en esta industria. Las mujeres, además, tenemos la capacidad de transformar nuestras propias vidas para aumentar nuestro potencial y convertirnos en agentes de cambio de nuestras familias, pero también de la industria publicitaria. Sin embargo a pesar de esto, los cargos altos son usualmente ocupados por hombres. Existe falta de referencia femeninas en varios ámbitos del marketing, comunicación y publicidad. Así, aunque en esta industria existimos muchas mujeres trabajando y muy bien, nuestro reto es la visibilidad.

Crisitina Quiñones

CEO de Consumer Truth: Insights & Estrategia

"Soy una mujer, digo malas palabras, soy un poco loca y qué? Si no existe el principe azul, ¿por qué creerme una princesa?" #VerdadesDeMujer

En el campo del marketing latinoamericano, aún seguimos viendo imágenes demasiado reduccionistas de las mujeres. Para entender de mujeres, tenemos que escucharlas, mirarlas y por supuesto sentirlas. En psicología decimos que no existen casualidades, sino verdades… y desde nuestro punto de vista es cada vez más evidente que la sociedad se niega a ver el cambio en la mujer, porque “amenaza” sus fronteras de seguridad, porque intimida su zona de confort y porque también replantea lo que cree que sabe. Hasta el día de hoy nos llegan briefs a Consumer Truth donde se nos comenta que el público al que hay que hablarle en la estrategia es “una mujer que ama a sus hijos y no tiene tiempo para sí misma”. A menudo la única dimensión que se suele ver en la mujer es “falta de tiempo”, cuando en verdad las mujeres somos mucho más complejas para caber en estas etiquetas. Aquí cabe la pregunta, ¿realmente hemos tenido tiempo para explorar un poco más? Tal parece que la condición femenina debería ser materia obligada en maestrías y cursos de marketing; nuevamente, no veo que haya cambiado mucho esta mirada aún. Y esta es tarea de todos, no de algunos.

La mujer de hoy se sabe multidimensional y como tal busca productos y marcas que así la reflejen (no que la encasillen). Es una mujer que quisiera ser “maravilla”, pero que en la realidad no tiene corona y debe luchar por ella. Creo que el marketing sigue viendo a la princesa Disney y no a la Monster High. Seguimos comunicando a la mujer ideal, cuando en verdad lo que conecta es lo real.

Rossana Vilcarromero

Gerente de Marketing de PlazaVea y Vivanda

Creo que si hay algo que define a las mujeres, mujeres con las que además trabajo y me relaciono a diario, es la pasión que volcamos al momento de realizar cualquier plan: en el trabajo cumplimos con grandes exigencias y las logramos con éxito pero además sin descuidar nuestra vida personal o familiar.

Personalmente creo que la perseverancia y la consistencia son 2 grandes valores que me definen y a esto agregarle que trabajo en una compañía que me permite crecer, dar mi punto de vista y ser escuchada. Felicito y aplaudo ver historias con mujeres liderándolas pero soy consciente que seguirá siendo una lucha que nos toca pelear día a día.

Claudia Cafferatta

Gerente de Medios y Digital P&G Perú

"Apasionada del marketing por profesión, vocación y corazón. Mi meta es encontrar el lado positivo a cada circunstancia que se nos presente en la vida para demostrar cada día que con una sonrisa y buena actitud todo es posible".

Escuchar a las consumidoras, entenderlas, conocerlas, saber qué les preocupa, qué necesitan. Las mujeres tenemos la capacidad de multiplicarnos para cumplir muchos roles a la vez. Esto abre una infinita gama de necesidades no atendidas en busca de tener a la mano diferentes productos o servicios que nos hagan la vida más práctica. El rol de la mujer en la industria del mkt y publicidad es saber identificar o compartir esas necesidades que una misma vive para crear soluciones que conecten con la consumidora y hacerle llegar el mensaje en el momento adecuado y más relevante para ella en su día a día.

Por otro lado, debemos usar las plataformas, nuestra voz en la publicidad y los medios para hacer frente a prejuicios de género que existen en nuestro país. Debemos usar nuestras marcas para generar conciencia, cambiar actitudes y comportamientos. Tenemos la responsabilidad de mostrar una realidad diferente, que provoque conversación y establezca nuevas expectativas para lograr cambiar mentalidades, mientras construimos nuestras marcas. Hay mucho qué conversar sobre equidad de género y desafiar a quienes nos rodean para que examinen sus propios sesgos de género (conscientes o inconsciente) e invitarlos a tomar medidas para corregir estereotipos negativos o anticuados que nos comprimen, nos disminuyen y que como sociedad solo nos separan. Sólo con ser participantes activos, todos nosotros, juntos podemos llegar más allá de nuestros propios muros y fomentar a la sociedad que vea el mundo diferente

Sabemos que cuando las mujeres tenemos una voz y la oportunidad de representación plena – a los negocios les va mejor, las economías prosperan, las comunidades son más saludables. El mundo es un lugar mejor.

Nos hace falta hablar más, tener más confianza para dar nuestra opinión en busca de una sociedad y publicidad más comprensiva, empática e inclusiva. Tenemos mucho trabajo por hacer a través de las marcas. Un trabajo que no solo busque hablar de una equidad de género de “mujeres para mujeres” si no uno que involucre y comprometa más a los hombres quienes tienen un papel fundamental como agentes de cambio. Si queremos lograr una equidad, debemos contar con el apoyo del otro 50%.

Rocío Calderon

Presidente de APAP

Definirse una misma es ciertamente retador, porque te obliga a reflexionar sobre qué es lo dirías de ti misma. Pensando en cómo resolverlo, decidí definirme en las principales dimensiones en que las que mi vida se desenvuelve: como mamá y esposa y como profesional.

Desde hace 30 años, junto con mi esposo, hemos formado una familia en la cual la equidad en responsabilidades y compromiso, así como los valores y el respeto, siempre han estado presentes. Mis dos hijos, una mujer y un hombre, son parte de un hogar donde su mamá y su papá han compartido su crianza por igual y les han enseñado que ambos tenemos los mismos derechos y deberes.

Siempre he contado con el apoyo de mi esposo, quien me ha alentado a seguir adelante en mi carrera, ha celebrado mis triunfos y ha estado también en las “no tan buenas”.

Respecto a mi vida profesional, me declaro una apasionada de la publicidad. Desde siempre me impactaron las campañas que más destacaban en el medio y todo lo que se relacionaba a comunicación de marcas. Trabajo en esta industria desde que salí de la universidad y no me cansaré de decir que no he tenido un solo día igual al otro, cada día he afrontado un reto distinto, lo cual siempre me ha motivado a seguir adelante.

Desde hace 4 años, también formo parte de la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad y los próximos dos años, como Presidenta, lo cual me llena de orgullo y es un gran reto personal y profesional.

El rol de la mujer en la publicidad y en el marketing han cambiado mucho en los últimos 10 años. Es ciertamente distinto en ambas disciplinas : en Publicidad, a pesar de que aún falta visibilidad de mujeres en determinados posiciones, como las direcciones creativas de las agencias, o las gerencias generales de las mismas, es claro que la presencia de mujeres en otros roles se ha incrementado y hoy por hoy, las mujeres están liderando en áreas como el planning, producción, cuentas , diseño, entre otros.

En Marketing, las mujeres ocupan ya desde hace buen tiempo, roles muy protagónicos y destacados, siendo cada vez más frecuente, encontrar casi la totalidad de los departamentos de Marketing, con fuerte presencia femenina.

El rol que tenemos las mujeres es cada vez más notorio en nuestra industria.

Pero falta que todos estemos de acuerdo en equidad de oportunidades laborales para mujeres y hombres porque el talento no tiene género, equidad salarial en igualdad de capacidades, igualdad en el tratamiento dentro de los espacios de trabajo.

Claudia Aller

Gerente de Marketing – Jockey Plaza

"Las buenas ideas me apasionan, y si me sacan de mi zona de confort aún más. Estoy convencida que la empresa privada tiene en sus manos, una gran posibilidad para mejorar la sociedad. ¿En qué creo? Que en el amor como en la vida, como bien dice Héroes del Silencio: “Todo arde si le aplicas la chispa adecuada”.

El rol de la mujer es el que cada una decida tener. Las mujeres de esta industria somos multitask, arriesgadas pero sobre todo apasionadas. Cada vez vemos más mujeres redactoras, planners, directoras publicitarias, de cine, o gerentes de marca. He tenido la suerte de trabajar con muchas de ellas y me parecen brillantes.

No compararnos con los hombres, sino aprovechar esas diferencias que marcan nuestro paso por esta industria. No nos pongamos límites nosotras mismas.

Gissela Jaramillo

Regional Brand Manager - CBC

"Sueño en grande y pongo mi corazón y pasión en todos mis proyectos, en todos los aspectos de mi vida. Soy mamá, esposa, marketera, y sobre todo una convencida de que cuando las mujeres trabajamos juntas no damos el 100, sino el 220".

Como ejecutivos en el rubro del marketing nuestro desafío es desarrollar productos funcionales, innovadores que pongan a disposición del consumidor peruano un sin fin de oportunidades. Las mujeres que estamos en esta industria tenemos un rol importante que nos permite velar porque esta sea equitativa, desde nuestro ambiente de trabajo, creación, estrategia y comunicación de nuestras campañas.

La equidad de género en los diferentes sectores tiene que ser una realidad, continuar avanzando en ese camino demostrará la evolución de la industria y del pensamiento de todos los que participamos en ella. Es nuestra tarea evolucionar la comunicación hacia mensajes más igualitarios.

Estela Arbulu

Directora de Negociación – Starcom Mediavest Group

"No hagas a nadie, lo que no quieres te hagan a ti".

La mujer presenta un rol más activo en el área de marketing, donde vemos cada vez más, marcas lideradas y guiadas por mujeres, dando batalla y demostrando que para ser bueno o malo el género no hace la diferencia, genera la diferencia las ganas, el corazón, la mente, la entrega y la pasión que le ponemos al hacer las cosas, el creer y creérnosla. En un mundo tan digitalizado, con tanta información y desinformación, la tarea de conectar a la marca con el consumidor, ha mutado y cada día se encuentra en constante evolución. En publicidad siempre hemos tenido mayor presencia en las agencias sobre todo en áreas como: Cuentas y Medios.

Tenemos mucho por mejorar, como en muchas otras industrias o rubros, si bien, en el ámbito laboral hemos ido tomando importancia, evolucionando de ser ama de casa hasta ejecutivas, líderes de opinión etc., nos falta mucho, siendo necesario y una tarea de todos, el empoderamiento femenino laboral, que se distribuyan oportunidades a un empleo digno, de calidad y bien remunerado, así como un mayor poder de decisión. Hay áreas dentro de la Publicidad donde la inserción femenina es casi desierta.

Donde también hay mucho que trabajar es en los mecanismos usados en las campañas publicitarias, donde muchos de nuestros creativos, clientes o marcas siguen reflejando o encasillando roles específicos para cada género, labores domésticas (mujeres), herramientas, autos (hombre), cuando deberían ayudar al cambio y no mantener o ser un reflejo de los malos hábitos sociales. Esperemos que las siguientes generaciones tengan interiorizado de manera natural y espontánea la igualdad de oportunidades, de aptitudes y actitudes.

Lorena Oxenford

Directora Estratégica y de Marcas – Grupo Mayo

El rol de la mujer en la publicidad es trabajar codo a codo con la "otra mitad" no veo por qué estamos buscando todo el tiempo ponernos en un lugar diferente al de los hombres en cuanto a responsabilidad, liderazgo y manejo de equipos.

Nunca, en casi 30 años de carrera , me hicieron sentir menos por ningún motivos, tampoco por mi género (y miren que he trabajado con personas muuuuy diversas) . Pero sé que sucede y me avergüenza y me asquea , nos falta por aprender, nos falta ponernos el chip de la igualdad generado desde las mujeres mismas , ahí es donde vendrá el cambio definitivo.

Liliana Alvarado

Directora de la Escuela de Postgrado - Escuela de Postgrado de la UTP

Yo considero que no existe un rol específico por género, considero que los hombres y mujeres somos complemento y colaboramos desde nuestras diferentes competencias para emitir los mensajes correctos y conectivos que logren el objetivo propuesto.

Nos falta mejorar el poder trabajar colaborativamente, valorando la diversidad y el aporte de cada persona, sin distinción de género.

Luciana Olivares

CEO de Boost

"La dificultad genera evolución y todo y más"

No creo en el rol de la mujer en el marketing o del hombre. Creo que lo q nos toca como profesionales es ser los mejores independientemente de tu sexo.

Como industria nos falta ser valientes. Si queremos trabajo extraordinario hay que ponerse incómodo, salir de la inercia y sobre todo de las formulas pre fabricadas.

Angela Álvarez

Gerente de Estrategia de Clientes y Marketing de Sodimac y Maestro Perú

“Me define un sexto sentido que me ayuda a ser más perceptiva, desarrollando una intuición que moviliza mis otros sentidos a través de mirar con los ojos del corazón, percibir un aroma que me rete a evolucionar constantemente como ser humano, con una apertura para escuchar de manera abierta lo que sucede en el mundo, desarrollando un gusto diverso que promueva el respeto y pudiendo palpar así en acciones tangibles el poder crear desde mi rol y más allá, un mundo mejor para mi familia, mi país y la sociedad”.

La industria del Marketing ha evolucionado de manera vertiginosa los últimos años, hay una multiplicidad de Recursos que pueden ser disponibilizados en Marketing en Pro de construir una sociedad mejor, solo hay que tenerlo interiorizado y sentirlo de verdad, haciéndolo legítimo, porque impacta de sobremanera en el mundo, la marca y el negocio que manejes si lo haces desde un ADN propio.

Las marcas hoy tienen permiso de tener una relación humanas increíblemente rica con sus ciudadanos. El rol de nosotras y todos es promoverlo. Las marcas exitosas se están asegurando tener, en el corazón de sus planes, la diversidad

Nos falta vibrar en una misma frecuencia que nos de la armonía de generar oportunidades conjuntas, con una energía positiva que nos potencie en base a la sinceridad, honestidad y lealtad; aportando valor para crear un mundo realmente igualitario que promueva el amor, el respeto y la colaboración.

Silvana Musante

Gerente de Marketing y Publicidad en Banco Falabella

"Soy una mujer enamorada de su familia, una profesional apasionada por su carrera, ogullosa de su equipo y una deportista que se reta constantemente. Todo eso es mi equilibrio de vida".

Creo que nuestra industria se caracteriza por tener a muchas mujeres liderando equipos, marcas. Mi visión desde empresa, es la de siempre haber tenido un equipo con diversidad de género.

Creo que desde el lado de agencia faltan más mujeres en los equipos creativos; pero la verdad no tengo claro si esa falta de la falta de interés de las mujeres por ser creativas.

Andrea Aguila-Pardo

Gerente de Marketing Promart Homecenter

"Soy una mamá gallina atrapada en un cuerpo de “bad mom”. Soy la mamá que ama su trabajo como también estar presente y dedicar todos los minutos libres que tengo a Facundo haciendo lo que a él lo haga feliz y lo ayude a crecer, así se me caigan las ojeras del cansancio".

Madrugo para hacer deporte porque quiero estar fuerte física y mentalmente para el y para mi. Una vez al año huyó de mi vida de madre y viajo con mis amigas a un lindo destino a descansar y recargarme de energías.

Consideró que hoy el rol de la mujer en el ámbito laboral es crucial para el éxito de las empresas. Si hablamos tanto del calor de equipos interdisciplinarios como aporte a las ideas como no tener equipos equilibrados en término de género donde cada uno desde su perspectiva y mirada logren un resultado mas consistente.

La mujer y el hombre no somos iguales, pensamos distinto, sentimos distinto y eso debe valorarse y explotarse.

Cada uno puede aportar desde su naturaleza desde la sensibilidad y la racionalidad. u mucho más aún en la industria del marketing en la que trabajamos día a día para construir marcas poderosas y queridas que le hablan cada vez más a la mujer, la gerenta del hogar, la principal decisoria de la compras.

La mujer cuando se convierte en madre juega otros roles tan o más importantes que el laboral y para lograr ser buena en ambos mundos se requiere un trabajo flexible, que la midan por objetivos y no por presencia física. La mujer muchas veces se siente en desventaja porque su cabeza está en mil cosas más que en el trabajo y esto podría atentar contra la aspiración de llegar a ocupar cargos más altos como la de CEO.

Se requieren además trabajos part time, pero esto requiere un cambio de mindset de toda la organización no solo de quien lidera la empresa. Hay muchas buenas profesionales que tuvieron que optar por dejar de trabajar porque no encontraron un equilibrio.

Ximena Vega Amat

CEO & Founder Claridad Coaching Estratégico

El rol de la mujer en nuestra industria es generar valor a partir de un trabajo que sume, que aporte a partir de, justamente, sacar lo mejor que trae consigo el ser mujer. Asumir las diferencias como una ventaja competitiva. Romper los paradigmas en la comunicación de marcas, nunca permitir que se mal utilice o menosprecie la figura femenina y su talento en cualquiera de sus formas.

Nos falta todo por mejorar. No podemos quedarnos estancados en hablar del tema sólo el 8 de marzo. Esta es una lucha cotidiana. Mi esfuerzo en evidenciar las carencias del sistema y evitar la invisibilización de la mujer en entorno laboral empieza todos los días en mi oficina haciendo que mi trabajo tenga un efecto real y tangible en el mundo de las marcas.

Flavia Maggi

VP de IPSOS

"Si vas a hacer algo, hazlo bien y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy".

Sobre el rol de la mujer en la industria, me parece que tiene un rol protagónico y cada haz más importante. Si hacemos una retrospectiva, hace 30 años este era un negocio liderado por hombres. Hoy, diría que somos 50-50.

Nos faltan más mujeres en el área creativa y de planeamiento, pero poco a poco ahí llegaremos.