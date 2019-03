Las mejores campañas que rompen barreras por el Día de la Mujer en el Perú

Fuente: Mercado Negro

Desde 1910 se conmemora el Día Internacional de la Mujer, luego de que la Internacional Socialista proclamara el 8 de marzo como la fecha para rendir homenaje al rol de la figura femenina en la sociedad y con el fin de conseguir el derecho al sufragio universal, la igualdad de género y acabar con la violencia.

Durante años la mujer fue utilizada en la publicidad como un objeto sexual que atraía a los consumidores de una sociedad machista que los mismos medios apañaban. Sin embargo, los años pasaron y la realidad actual es muy distinta, vemos cómo movimientos feministas se manifiestan por una sociedad más igualitaria, mujeres alcanzando el éxito por sus cuantiosas capacidades y cómo todo este proceso se ha convertido en una tendencia mundial.

Muchas marcas a alrededor del mundo son voceras del poder femenino a través de sus campañas, enviando un poderoso mensaje que promueve el empoderamiento y la igualdad de oportunidades que hoy día tiene la mujer.

En Perú, muchas empresas difunden hoy su mensaje en contra de la discriminación y a favor de un país con igualdad de género, donde la mujer sea respetada, valorada y libre.

A continuación, te dejamos con las campañas que se lanzaron en el Perú por el Día Internacional de la Mujer.

PlazaVea: “No me felicites, lucha conmigo”.

Plazavea se suma a la reflexión sobre esta importante fecha con una campaña multicanal que comunica la importancia de superar los prejuicios, así como resaltar la participación de la mujer en distintos ámbitos de su vida y en el entorno social donde vivimos.

Resaltar el verdadero significado del Día Internacional de la Mujer es fundamental para reforzar valores y empoderar el rol de la mujer en el proceso de mejora continua de la sociedad.

Equidad efectiva, reconocimiento directo e igualdad entre actores sociales son los objetivos.

Pilsen Callao: #AmistadSinDiferencias

La marca desarrolló una campaña de intriga con el supuesto lanzamiento de una “Pilsen para mujeres” que demostraba los estereotipos existentes que encasillan a las mujeres.

De esta manera, y durante dos días, miles de personas no dejaban de preguntarse por qué la marca había optado por crear una cerveza exclusiva para el público femenino, incrementando el estereotipo de que algunos productos -como las cervezas- son solo para hombres.

Ya el 07 de marzo, un día previo al “Día de la Mujer”, Pilsen Callao develó -a través de un nuevo video en sus redes sociales- la nueva “Pilsen para mujeres”, una cerveza que finalmente no tenía ningún cambio respecto a la clásica Pilsen, es decir, se trataba de la misma cerveza, con el mismo sabor y el diseño de siempre.

Maestro: Primer manual para criar niñas empoderadas

Maestro desarrolló el primer Manual Para Criar Niñas Empoderadas, un documento que se dirige a toda la familia y pone en evidencia que los valores del respeto e igualdad se construyen con pequeños detalles a lo largo de la vida, empezando desde la niñez y enseñándolo a través del ejemplo.

El primer Manual Para Criar Niñas Empoderadas fue elaborado en colaboración de expertos en temas de igualdad y está disponible de manera gratuita en todas las tiendas Maestro a nivel nacional, así como en todas sus plataformas de comunicación. Se puede descargar en www.construyebien.com

BCP: No me digas feliz día

La firma bancaria presentó un video crítico hacia la celebración de este 8 de marzo, proponiendo que cuando las mujeres sean felicitadas por su día digan que “No, que aún no es feliz”, debido a las brechas aún existentes en la sociedad peruana.

Converse: All the stories are true

Como parte de la campaña global All the stories are true de Converse, las vitrinas de sus tiendas se convertirán en lienzos para que las mujeres puedan escribir sus propias definiciones de lo que significa ser mujer este 8 de Marzo.

Para darle voz a esta campaña, la marca muestra increíbles historias de mujeres de todas las edades que están creando su propio camino.

Tottus: Un mundo de igualdad de oportunidades es posible.

La cadena de supermercados lanzó un video con un mensaje que busca exponer la importancia de tener un mundo de igualdad de oportunidades para todos.

Interbank: #EsTiempoDeIgualdad

La marca invita a reflexionar en el Día de la Mujer y a comenzar desde el hogar, porque la equidad de tareas nos corresponden a todos. Un mensaje soportado además en la visión de la marca de promover la equidad desde sus iniciativas como días extras de paternidad y horarios más flexibles con el fin de darle a cada mujer el tiempo para lograr sus metas.

Real Plaza: Mujer Naciste para ser Feliz

El centro comercial puso en marcha una campaña en la que mujeres leían mensajes inspiradores y que criticaban los estereotipos preasignados al género femenino. Finalmente, el emotivo video de Real Plaza cierra con una frase que para muchas es su slogan de lucha: “Mujer, naciste para ser feliz”.

Inca Kola: “La hora Inca Kola”

La bebida de sabor nacional ha reescrito su emblemático spot de radio “La Hora Inca Kola” para hacerle recordar a todos los peruanos que existe un número de ayuda al que pueden acudir en caso de violencia o abuso sexual: la Línea 100. Este teléfono, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ofrece servicio gratuito de cobertura nacional las 24 horas del día, especializada en brindar información, orientación, consejería y soporte emocional a las mujeres en casos de violencia.

Movistar

El nombre de esta nueva campaña es #MyGameMyName, se pretende poner fin a las agresiones verbales hacia las mujeres en el mundo de los video juegos y los deportes electrónicos. Transmite los valores de igualdad del deporte, el uso responsable de la tecnología y denunciar el machismo.

Swissôtel Lima

El nombre de la campaña es “Que sea para todas” en donde dará a conocer las historias de sus propios trabajadores, quienes gracias a su empeño y coraje salieron adelante. Con la difusión de tres historias se busca que la sociedad peruana rompa estereotipos y prejuicios que las mujeres se motiven y continúen empoderándose en todos los aspectos como mujer, madre y profesional.

Sodimac: #MujeresImparables

La marca presentó un video testimonial en el que la especialista en arquitectura de interiores, Lizeth Encarnación, cuenta cuál es el panorama de las profesionales mujeres en la industria de la construcción. Además, la marca cambió su slogan “Más ahorro, más progreso” por el “Más igualdad, más progreso”.