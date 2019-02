Los mejores (y peores) anuncios del Super Bowl 2019, según especialistas en publicidad

El choque entre los New England Patriots y Los Ángeles Rams de este domingo en la edición 53 del Super Bowl será televisado por más de 100 millones de personas en el mundo. Este acontecimiento en el fútbol americano es la oportunidad idónea para promocionar sus productos.

Según la revista Sports Illustrated, la cadena de Estados Unidos CBS cobrará 5 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. Aquí te presentamos los mejores y peores anuncios de este Super Bowl 2019, según iSpot Tv, compañía dedicada a medir el impacto de las marcas.

Los mejores anuncios del Super Bowl 2019

M&Ms

Christina Applegate vuelve a su auto luego de salir del supermercado, pero algo le impide ingresar al vehículo. Tratándose de M&Ms, solo se podría tratar de uno de sus simpáticos personajes, caramelos coloridos rellenos de chocolate bastante populares en Estados Unidos.

Amazon

Para su campaña del Super Bowl 2019, la marca cuenta con la participación de Harrison Ford, Forest Whitaker y los astronautas gemelos retirados Mark y Scott Kelly, quienes están envueltos en un programa beta de alto secreto de Amazon que contrata a personajes famosos para probar nuevas tecnologías.

Bumble

En su debut en el evento deportivo, la aplicación de citas muestra el empoderamiento femenino. Para este Super Bowl, La marca destaca su mensaje con la participación de la tenista Serena Williams y hace referencia a la producción de su publicidad con un equipo formado exclusivamente por mujeres comandado por su CEO.

Doritos

En este spot de la marca para el Super Bowl 2019, el rapero Chance the Rapper intenta imitar a los Backstreet Boys, quienes al son de 'I Want it what way' le enseñan pasos de baile al rapero.

Coca Cola

La marca de Estados Unidos nuevamente preparó un mensaje de diversidad, pues utiliza dibujos animados originales, parafraseando a Gertrude Stein cuando dice "A coke is a coke".

Pepsi

En el comercial de Pepsi para el esperado evento de fútbol americano, aparecen famosos como el rapero Lil Jon, el cómico Steve Carell y la cantante Cardi B, quienes animan a una compradora a llevar siempre Pepsi y no sólo una "coca".

Burger King

Estar marca lleva 13 años sin promocionarse en el Super Bowl. Su anuncio fue uno de los más esperados. En él ha creado una serie de teasers protagonizados por su popular mascota, 'el rey de Burger King'.

Los considerados "peores anuncios"

Colgate

Esta marca anunció por primera vez en el Super Bowl en el año 2016. Para la edición 53 de este evento, Colgate apostó porque el actor Luke Wilson persiga a diferentes personajes a los que parece poner a prueba con su refrescante aliento. Según expertos, el hecho de que el protagonista del anuncio se acerque demasiado solo invita a descubrir las caries.

Pringles

La marca de Estados Unidos de papas utiliza también una suerte de Alexa como Amazon, pero con resultado distinto. La máquina sólo puede pedir el aperitivo, mas no comerlo.

Budweiser

En esta edición del Super Bowl, la marca de cervezas se aparta de los problemas sociales y también de la diversión para promocionar una edición limitada de la cerveza, con un toque de nostalgia hacia el pasado. Un dálmata con las orejas erguidas recorre los campos de trigo trapado en un coche que tira por caballos. Y suena, una vez más, Bob Dylan con Blowing in the wind´.