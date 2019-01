Women Doing Business: Mujeres en el Turismo

El próximo miércoles 30 de enero, 7 p.m., en The Office Centro de Negocios, se realizará una nueva edición del programa Women Doing Business, coorganizado por la Dirección de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores y The Office. En esta ocasión, se hablará de la contribución de la mujer en la industria del turismo y su aporte a la economía del país.

El panel estará integrado por mujeres reconocidas dentro y fuera del Perú, por su aportación al turismo y su promoción en el exterior. Todas ellas nos contarán sus experiencias y visión sobre el futuro del turismo.

Las destacadas panelistas con las que contaremos son: la Sra. Rosario Tejada (Subgerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines), la Sra. Sonaly Tuesta (Personalidad Meritoria de la Cultura y Conductora del programa “Costumbres” de TV Perú), la Sra. Belén Tavares (periodista y editora del suplemento de viajes “¡Vamos!” del diario El Comercio) y la Sra. Maud Gurunlian (Influencer en redes sociales de viajes y turismo).

La inauguración del evento será a cargo de la Señora Viceministra de Turismo Liz Blanca Chirinos, abogada y quien formó parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante los años 2006 y 2007, que nos obsequiará con unas palabras de bienvenida.

Moderará el conversatorio la Sra. Natalia Manso, experta en Responsabilidad Social, fundadora de The Office Centro de Negocios y de Women Doing Business.

Women Doing Business es un programa enfocado a visibilizar la contribución de la mujer a la economía peruana, creado por The Office y aliado del Ministerio de Relaciones Exteriores.