Las causas sociales encuentran una VIADA creativa

En estos días con la efervescencia de nuevas propuestas y nuevos conceptos unos más innovadores que otros. Donde la palabra “diferenciación” cada vez con mayor dificultad realmente cumple con su significado al 100%. Nos preguntamos, ¿Como pueden las marcas hoy en día transcender y al mismo tiempo crear una diferencia, social y cultural? ¿Cómo hacemos que las marcas tengan un impacto no sólo nacional sino internacional? ¿Como creamos vínculos con clientes? Los cuales no solo compran sino experimentan, viven y se sienten satisfechos. En THEMMA queremos no solo marcar tendencias, sino generarlas. En este contexto nace VIADA by THEMMA. Una compañía que lo que buscamos es que las tendencias se manifiesten y fortalezcan a través de un impacto significativo a la sociedad.

Hace algunos años nadie hubiera pensado que indiscutibles líderes del mercado como Blockbuster y Kodak, terminarían con sus negocios estrepitosamente fuera del mercado. Ellos innovaban en sus servicios, pero no fueron capaces de adaptarse a las nuevas tendencias, reinventarse. Como VIADA invitamos a nuestros clientes a dejar de contar más de lo mismo y participar en la generación de eventos que propongan tendencias de alto potencial innovador y crecimiento.

VIADA nace para revolucionar esta generación de conceptos creativos en Perú y Latinoamérica. Planeamos hacerlo vinculando tres ejes fundamentales en lo que denominamos el nuevo concepto creativo. En este nuevo concepto creativo tenemos tres componentes: experiencias vivenciales, contenido holístico y un componente centro en contribuir significativamente con la sociedad. El 2019 lanzaremos nuestro primer concepto sobre Bienestar, de mano de una de las principales revistas del país y una marca hotelera líder de clase mundial.

Queremos llegar a más personas y generar conceptos al alcance de todos, por ello también este 2019 crearemos el portal VIADA.LIVE. Un portal Web en donde diferentes celebridades y personas con gran poder de influencia, generarán con nosotros experiencias creativas que serán sorteadas a fin de crear una fuente de ingresos alternativa a las principales causas sociales de nuestro país. Queremos darles la oportunidad de pertenecer a este movimiento. Un mismo propósito de tres ejes: crecer, transcender y creer. ¿Quieres vivir experiencias diferentes junto a tus celebridades favoritas? Te invitamos a ingresar aquí.