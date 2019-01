“Pasión en mi cabeza” de Head & Shoulders ganó 6 premios internacionales

Fuente: Mercado Negro

Head & Shoulders, marca del portafolio de P&G, culminó la 19ªedición de FIP FESTIVAL 2018 con seis premios en su haber. Por quinto año consecutivo, la marca volvió a ser premiada. En esta ocasión, el evento se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina y contó con la presencia de 180 anunciantes competidores provenientes de 11 países.

El FIP es un reconocido festival internacional de marketing, que premia las nuevas técnicas de comunicación, innovación y eventos, donde se reconoce el trabajo digital a las mejores campañas del año.

Este año, Head & Shoulders Perú, volvió a estar presente con la campaña Pasión en mi Cabeza y fue ganadora de dos Gran Prix por la mejor logística de acciones One to One y la mecánica más creativa. Asimismo, obtuvo dos Oros como la mejor promoción itinerante y Súper 1 Mundial Rusia. Por otro lado, también fue galardonada con dos Bronces por la comunicación integral de marketing realizada y las acciones de Street.

Ximena Arróspide, Gerente de Categoría de Cuidado del Cabello comentó “Estamos súper contentos con los premios obtenidos. En Perú, Head & Shoulders es el shampoo más vendido, lo que nos motiva a seguir posicionándonos como marca líder y realizando campañas creativas que sean reconocidas internacionalmente y que nos acerquen, cada vez más, a nuestro consumidor”.

La campaña Pasión en mi Cabeza nació, durante la época mundialista, para apoyar a todos los Latinoamericanos en esos momentos donde solo había cabeza para pensar en fútbol. Convocaba a los fanáticos a ser parte de este movimiento, en el cual los invitaba a manifestar su pasión, a través de los cortes de pelo más creativos. Fue el emblema de aquellos que tuvieron la confianza para expresar apoyo a su país mediante los looks más arriesgados –sin temor a mostrar el cuero cabelludo, porque la caspa no es una preocupación para ellos.

El objetivo era que, así como los grandes jugadores de fútbol tienen la confianza para lucir líneas, símbolos y los diseños más arriesgados, los jóvenes sintieran también la libertad por hacerse estos mismos #LooksGanadores y asímostrar su verdadera pasión.