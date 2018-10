Telefónica: “Capacitamos a más de cinco millones de personas al año”

Con el objetivo de impulsar la formación corporativa, Telefónica Educación Digital (TED) brinda, a través del desarrollo de plataformas a medida de sus clientes, diferentes soluciones integrales de aprendizaje. Con ello, facilita una formación continua y de calidad mediante capacitaciones con asistencia presencial o digital.

Estas capacitaciones giran alrededor de 5 temáticas: inducción corporativa, modelos comerciales y ventas, servicio al cliente, habilidades blandas y capacitaciones continuas. En estos se utilizan recursos como infografías o impresos que dependerán de los objetivos estratégicos del cliente.

Conversamos con Luciano Velazco, Gerente General de Telefónica Educación Digital, sobre cómo las empresas pueden usar la tecnología y las plataformas digitales para hacerse más rentables, atractivas e innovadoras. “Nosotros como Educación Digital nos encargamos de ofrecer soluciones de educación, nosotros capacitamos a más de cinco millones de personas al año. Ofrecemos soluciones integrales, no únicamente virtual, nos ajustamos al perfil del usuario que queremos capacitar, a veces es virtual, otras es presencial, utilizamos distintas metodologías para que el objeto final sea que la persona este correctamente capacitada” mencionó.

El ejecutivo señala que es fundamental diagnosticar el plan de acción para cada empresa. “Eso es fundamental para uno, como institución o como empresa porque puede ser tangible la forma en que la gente se capacita, porque si tú por ejemplo me pides un curso virtual acerca de seguridad en el trabajo, mi pregunta inmediata es ¿Cuál es tu objetivo?”.

Velazco comenta que TED fue pionera en el negocio de e-learning, “estamos en el negocio del e-learning antes de que el e-learning sea un negocio, porque hace 18 años cuando nosotros nos constituimos, este no era un negocio, no existía el e-learning ni era un negocio que este moda como lo está el día de hoy pero lo hicimos por una necesidad puntual que era capacitar a 250 mil empleados que tiene Telefónica a nivel mundial en 25 países, capacitar a tanta gente no solamente era caro sino que operativamente era complicado así que desarrollamos una plataforma virtual para capacitar este grupo de personas”.

En Telefónica Educación Digital cuentan con un staff de docentes que cubren todas las áreas de conocimiento, trabajando con universidades que virtualizan sus contenidos, así como clases teóricas prácticas. “Hay un punto muy importante, que muchas empresas piensan de que la tecnología o que la innovación es solamente dispositivos electrónicos y es un grave error, innovación es un tema de personas y de cultura, si la cabeza de la corporación no está convencido de que el mundo ha cambiado y de que todos tenemos que ajustarnos a la transformación digital, la empresa va a tener problemas más temprano que tarde” añade Velazco.

Actualmente Telefónica Educación Digital tiene presencia en 7 países como España, Chile, Perú, Colombia, México y EE.UU y 5 filiales a nivel mundial con 650 profesionales en educación digital y 350 clientes corporativos, logrando formar a más de 5 millones de personas al año, impartiendo alrededor de 50.000 horas de contenidos digitales al año.

Fuente: Mercado Negro.