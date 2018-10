Diego Cánovas: “Wework es una gran oportunidad que a nivel personal y profesional no podía dejar pasar”

Diego Cánovas se formó como comunicador en la Universidad de Piura con un Máster en Marketing Digital en ESIC (España), tiene más de 10 años de experiencia en comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión de crisis trabajando en agencias consultoras como Burson-Marsteller, donde ocupó el cargo de Asociado de Tecnología e Innovación; y posteriormente en DP Comunicaciones como Director de Cuentas, cargo que desempeñó hasta junio de este año. Hoy, Diego es gerente de Asuntos Públicos de Wework para Perú, y desde ese papel, conversó con nosotros sobre este nuevo reto.

¿Qué te empujó a aceptar el puesto de Gerente de Asuntos Públicos de Wework para Perú?

Wework es una de las empresas más admiradas y con mayor crecimiento del mundo. Integrarme a Wework es una gran oportunidad que a nivel personal y profesional no podía dejar pasar. Considero además, que la misión de Wework de humanizar la manera en la que trabajamos es extremadamente valiosa e importante porque nos permite prepararnos para el futuro del trabajo. Como sabes la Generación X y los Millennials han revolucionado la forma de trabajar, ya no buscamos lo mismo que nuestros padres en el entorno laboral. La calidad de vida se ha vuelto esencial y considero que Wework está haciendo un gran trabajo borrando la línea divisoria entre la vida personal y la laboral. Esta tendencia mundial cobra cada vez mayor relevancia y me alegra mucho el poder ser el responsable de difundir este mensaje en el Perú.

¿Cuáles son tus objetivos en la compañía?

Mi trabajo se enfocará en comunicar cómo Wework genera un impacto relevante a nivel de comunidad, impulsando el networking, el intercambio de ideas y referencias de negocios a través de alianzas estratégicas con instituciones, autoridades, gremios empresariales, universidades, Cámaras de Comercio, entre otros. Queremos que la gente sepa que Wework es mucho más que una empresa de coworking dedicada a alquilar escritorios. Diseñamos espacios de trabajo acordes a los requerimientos y necesidades de cada empresa. No importa si es grande o pequeña, siempre encontrará en Wework el lugar ideal para ver crecer su negocio y alcanzar su máximo potencial.

Después de tu experiencia en diferentes empresas en comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión de crisis. ¿En qué crees que se diferencia Wework de otras compañías?

La principal diferencia está en su cultura corporativa, enfocada en la felicidad de sus colaboradores y miembros. Wework ofrece espacios donde las personas se sientan felices de ir a trabajar y donde además puedan hacerlo con total comodidad. Muchos pensarán que esto puede sonar como un cliché, pero es real. La manera en la que se estructuran los equipos, la visión global para la generación de cambio positivo, la misión de entregar servicios de altísimo nivel, la filosofía startup y los increíbles espacios de trabajo hacen que trabajar aquí sea realmente motivador.

Para finalizar, ¿Cuáles son los mayores riesgos que existen en el mercado actualmente?

Cada vez hay una mayor oferta de espacios de coworking y oficinas compartidas en el Perú, lo cual me parece muy positivo ya que significa que las empresas están dejando los modelos rígidos de oficinas corporativas por lugares donde los trabajadores se sientan más cómodos y relajados. Sin embargo, creo que es importante dejar muy en claro que éstos espacios no son solamente para profesionales independientes, freelancers y pequeñas startups; sino también para grandes corporaciones que están optando por mudar sus oficinas a lugares como Wework en espacios más privados, oficinas dedicadas, incluso pisos completos especialmente adaptados a sus necesidades. Estar en un espacio como éste tiene un impacto directo en el crecimiento de la empresa y la mejora del clima laboral. Los invito a que nos visiten y puedan vivir la experiencia Wework personalmente.

BIO – DIEGO CÁNOVAS

Ha diseñado e implementado planes estratégicos de comunicación para empresas de sectores como tecnología, salud, industria, minería, turismo, moda, seguros, aviación, consumo masivo, farmacéutica, entre otros. Asimismo, ha trabajado estrechamente con los equipos de comunicación de PRODUCE, Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura.

Hoy, Diego se desempeña como Gerente de Asuntos Públicos de WeWork en el Perú, actualmente considerada como una de las 5 startups más admiradas y de mayor crecimiento en el mundo; con más de 284 ubicaciones en 24 países enfocada en ofrecer espacios de trabajo únicos para diferentes públicos que van desde freelancers y emprendedores hasta medianas y grandes corporaciones.

Fuente: MercadoNegro