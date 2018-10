De la publicidad para elecciones municipales…

No se puede ir por la ciudad sin chocarse con un panel publicitario de candidaturas municipales, nos invaden y por lo menos yo ya estoy mareada. Lo irónico es que los paneles son tantos como los huecos que tienen las pistas.

Vivimos en una permanente y sucia coyuntura política que no ayuda a que los candidatos logren generar precisamente confianza, por más que empapelen la ciudad de posters con promesas que se parecen a las de mi ex. Nos cuentan que van a dar solución a problemas que no desaparecen, como los buses invadiendo carriles que no deberían, el tráfico, la ley hecha trampa, los niños pidiendo limosna en cada semáforo, las lunas rotas de los carros, las cartetas robadas y así.

Pero, ¿cómo comunicar efectivamente si la mayoría de partidos están llenos de políticos que han mentido, robado y deshonrado a la patria? Estoy segura de que ese brief dice que el objetivo principal es convencer y agradar a la mayor parte de un público objetivo infinitamente desconfiado, harto de promesas, pero lo más importante de todo: Sin información, sumiso y callado. Claro, un pueblo cansado pero que no sabe nada, no protesta.

Entonces deciden fácilmente: La estrategia será poner sólo caras en toda la ciudad hasta hartarlos. Y eso es lo que vemos hasta la más recóndita calle: rostros con el inútil esfuerzo por lograr gestos de vecino bien intencionado con harta vocación de servicio.

Si pues vecino, la falta de información nos hace ignorantes en cualquier materia. La falta de información nos hace elegir mal, nos calla la boca y hace que nos equivoquemos. Nos hace elegir una cara, un logo y un par de promesas de puentecillos o escaleritas. A los políticos honestos los tenemos que exigir todos los ciudadanos honestos de este país, no los que tiran la cáscara de la mandarina a la calle por la ventana del carro o los que pasan por la auxiliar en la carretera al sur. La responsabilidad de la comunicación en esta campaña municipal es de nosotros.

Fuente: Mercado Negro