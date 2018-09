Cómo Nike utilizó la conciencia social y reformuló su propósito de marca

Fuente/Mercado Negro

Desde el mundo de la publicidad y el marketing se mira con buenos y malos ojos la campaña que lanzó Nike por su 30º aniversario de su slogan “Just Do It”. Hay quienes aseguran que la marca ha explotado el tema de derechos humanos en los Estados Unidos para su propio beneficio; sin embargo, para otros esta es una de las campañas de marketing más grandes de la historia.

Y es que para que una marca del tamaña de Nike y todo su impacto global, ponga el rostro del primer jugador estrella de la NFL en arrodillarse durante un himno nacional en protesta por la represión policial a la comunidad afroamericana, como emblema de su campaña de aniversario, solo puede significar una poderosa declaración de su posición en torno al debate que divide la opinión del pueblo estadounidense.

La campaña con Kaepernick fue lanzada antes del inicio de la temporada de la NFL con el lema “Cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo”, lema que ha redefinido el propósito de la marca Nike.

El gigante deportivo tenía claro que debía captar la atención de la nueva ola de consumidores con conciencia social que esperan algo más de las marcas que siguen y compran. Un ejemplo claro de que en la actualidad no es suficiente fingir un responsabilidad corporativa, sino que la marca tiene que “vivir y respirar” esa proclamación.

Los consumidores con conciencia social no son un nuevo fenómeno en el mercado, no obstante, la respuesta de las marcas a las demandas de su audiencia y clientes, sí lo es. Ahora existe la expectativa de que las marcas deban actuar de forma más responsable y, si no lo hacen, los consumidores responderán al no comprar su producto o incluso boicotearlo por completo.

Así lo demuestra una reciente encuesta de Channel 4, la cual reveló que el 57% de los jóvenes creen que las marcas deberían usar su publicidad para crear conciencia sobre cuestiones sociales o éticas.Otra encuesta realizada a compradores del Reino Unido, realizada por ThoughtWorks , descubrió que en la próxima década, los desechos plásticos serán la preocupación número uno de los compradores, incluso más que el precio del mismo producto.

Esta nueva tendencia en el consumismo ha generado que las marcas líderes de la industria se adapten a los cambios. Por citar algunos ejemplos, Coke está llevando a cabo una campaña de reciclaje en todo el Reino Unido durante septiembre, Lego lanzó una gama de piezas de plástico a base de plantas a partir de caña de azúcar, Adidas creó recientemente una línea de entrenadores usando plástico oceánico, la cadena de supermercados Islandia se comprometió a no usar plástico para 2023, y H & M lanzó una línea de ropa reciclada para mostrar las posibilidades de la moda sostenible.

Nike, una marca con propósito

Si aún les queda duda de que el nuevo espíritu retador, propósito y opinión de Nike no es un ejemplo para otras marcas, te contamos que sus ventas online se incrementaron en un 31% a una semana de haber salido el anuncio con Kaepernick.

Algunas marcas podrían pensar que el riesgo de asumir una posición en temas sociales puede tener un alto costo que pagar, pero es una medida que tiene respuesta en una audiencia joven que quiere creer en el poder positivo de las marcas a las que les compran.

Esta necesidad de que una marca tenga su propio sentido de propósito ahora es fundamental para construir un negocio sostenible a largo plazo. Los clientes y potenciales clientes lo recompensan con lealtad y pasión.

Por Luis Llaja