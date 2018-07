MediaCom fue elegido como Red de Agencias de Medios del año en Cannes Lions 2018

MediaCom fue nombrada Media Network of the year en el Festival de Cannes Lions 2018. El trabajo de la agencia para Tesco en el Reino Unido se alzó con el Grand Prix por Excelencia en Media Planning, mientras que las campañas para Gillette de P&G en Israel sumó dos Leones de Plata y uno de Bronce. La agencia también recibió ocho nominaciones en la lista de finalistas, haciendo de MediaCom la agencia más condecorada de la competencia.

La campaña del Grand Prix, Tesco’s Food Love Stories, permitió que este gigante del retail transformara las compras de comida de ser funcionales a ser emocionales. Mientas que los competidores se enfocaron en el origen de la comida, Tescoutilizó su primer campaña en tres años para celebrar “la comida que amas cocinar para la gente que amas” – The food you love to cook for the people you love.

La campaña se difundió en medios pagados digitales, OOH y radio, con una hipersegmentación basada en el Data para asegurar la entrega de historias personalizadas a los consumidores. Los medios propios, incluyendo punto de venta, tarjetas con recetas, email, impresiones y digitales ayudaron a hacer correr la voz.

La campaña totalmente integrada mejoró un 53% en calificaciones de calidad, haciendo de la campaña de Tesco Food Love Stories la más efectiva de todas .

MediaCom trabajó con BBH de Lonbres en la camapaña con ITV Creative, Global Radio, Facebook y JCDecauxtambién suministrando servicios de producción.

MediaCom Israel se llevó tres Leones por su trabajo con Gillette de P&G. La campaña Babyface se llevó un Leon de Plata por incentivar a los nuevos papás a construir lazos físicos fuertes con sus hijos al afeitar sus barbas rasposas, mientras que I Don’t Roll on Shabbos obtuvo tanto Plata como Bronce por permitir a los miembros de la comunidad ortodoxa del país a comprar y usar desodorante en el día de descanso de los Judíos. I Don’t Roll on Shabbos elevó las acciones del mercado del desodorante Gillette del 3% al 15%.

“Estas son noticias fantásticas y estoy muy orgulloso del equipo del Reino Unido por alzarse con uno de los principales premios de nuestra industria. Tampoco podría ser más feliz con nuestro cliente, Tesco, con el que hemos trabajado mano a mano para crear esta campaña memorable”, declaraba Stephen Allan, presidente y CEO internacional de MediaCom.

“Food Love Stories combina una gran visión con excelentes resultados comerciales y demuestra cómo nuestro exclusivo System Thinking ayuda a las marcas a ser creativas y a la vez efectivas al optimizar sus presupuestos de marketing. También estoy orgulloso de la extensión geográfica de nuestro trabajo preseleccionado. Desde Vietnam a India, Australia a Bélgica e Israel a Rusia, nos hemos asegurado de que nuestros clientes obtengan la misma calidad de servicio en todos los mercados “, concluía Allan.

El resultado mantiene la dominación de MediaCom en las ceremonias de premios globales, ya que fue nombrada Agency Network of the Year en el Festival of Media Global a principios de este año, y encabezó los Gunn Media 100, publicado por WARC.

Lista completa de ganadores:

Grand Prix

Tesco’s Food Love Stories Tesco Reino Unido

Leones de Plata

I Don’t Roll on Shabbos Gillette Israel Gillette Baby Face Gillette Israel

Leones de Bronce

I Don’t Roll on Shabbos Gillette Israel

Otras campañas seleccionadas

Helmet Hijack Head & Shoulders Vietnam Bachelor of Shaving Gillette India The Amazing Prewash2000 Fairy Israel Baby Face Gillette Israel

Campañas reconocidas

Closer Than You Think Child Focus Bélgica 1st Grrrade Pedigree Rusia Explore the Night Public Transport Victoria Australia

Fuente: Mercado Negro.