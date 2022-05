Kissmanía en Lima

Piromanía

Los fans de Kiss disfrutaron el show marcado por temas de la banda como ‘I Was Made for Lovin’ You’, ‘Rock and Roll All Nite’ y ‘I Love It Loud’, entre otros, todos clásicos del rock de EE.UU., pero también aplaudieron la parafernalia de plataformas móviles y luces impactantes con la que suelen presentarse. La banda no escatima inversión para complacerlos.

La estrella

Paul Stanley sigue siendo el que brilla más en la banda. Tiene la voz y el carisma intactos. Incluso se anima a ‘volar’ por sobre las cabezas del público.

Foto: Antonio Melgarejo/La República

Kiss army

Muchos seguidores de Kiss se instalaron en carpas desde días antes para tener la mejor ubicación en el concierto. Algunos los vieron en su visita anterior, otros se decidieron a no dejar pasar esta oportunidad de apreciarlos en directo. Como suele suceder con los Kiss Army, no pocos llegaron con los rostros pintados emulando a sus ídolos.

Foto: Antonio Melgarejo/La República

Legendario

Gene Simmons desató euforia en la audiencia. Sobreviviente de la formación original sabe qué hacer para generar nostalgia, pero también vigencia. Más allá de la edad que tiene, cumple con eficacia en el espectáculo.