Oficios en pandemia: la nueva normalidad en Puno

Texto y fotos: Juan Carlos Cisneros

Peruanos y extranjeros ven la forma de salir adelante y no rendirse pese a las adversidades de la vida.

Rene Mamani (50), maestro en compostura de sombreros, licenciado en enfermería; Melchora Tito (65) vacunadora en la Red Salud Puno; Edwin Nahuincha, artista y Bordador; Eric Soto (31) natural de República Dominicana dueño de una imprenta; son solo algunos de los nombres de ciudadanos que día a día, en su respectivo oficio y profesión, contribuyen al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad, aplicando la llamada “nueva normalidad” en este caso en la región altiplánica.

Rene Mamani

Nacido en el distrito aimara de Acora, padre de dos hijos, aprendió el oficio de la compostura de sombreros 30 años atrás, vivió y padeció en carne propia la COVID-19, pero vivió para contarla.

“Mi negocio depende mucho de las fiestas patronales de la región, y esta pandemia me perjudico terriblemente” cuenta Rene Mamani.

Rene Mamani Condori posa junto a sus sombreros. Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República

Melchora Tito

Natural de Puno, licenciada en enfermería con más de 25 años de experiencia participa en campañas de inmunizaciones desde el año 2002.

“Gracias a Dios no me contagie de COVID- 19 ni a mis familiares, invoco a mis compatriotas, hermanos a vacunarse, no seamos irresponsables” enfatiza Melchora.

Melchora labora en la vacunadora en la Red Salud Puno. Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República

Eric Soto

Llegó desde la isla caribeña de República Dominicana al gélido Puno, casado actualmente con Mónica, una mujer puneña, y dos hijos nacidos en Perú, fruto de esta unión emprendieron juntos el negocio de la imprenta de nombre Soto Print, en el centro de la ciudad.

Soto es natural de República Dominicana. Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República

Edwin Nahuincha

Desciende de una familia de vestuaristas, bordadores de la festividad de la Virgen de la Candelaria.

”No se baila en los distritos ni en las regiones lo cual nos perjudica, que nos ha afectado económicamente, estamos en planes de reactivación para dar solución a esta problemática”, comenta el artista.