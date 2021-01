Un grupo de comerciantes de la avenida Vidaurrázaga bloqueó ayer el baipás de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y afectó el incesante tráfico por la zona.

De esa manera, los vendedores protestaron por el cierre que hizo la Policía Nacional de la avenida donde trabajan. Fue una clausura intempestiva sin comunicado alguno que perjudica sus ventas, se quejaron.

El comerciante José Luis Taipe, informó que cerca de 1300 de sus compañeros del mercado Metropolitano, se ven perjudicados en sus ventas. Los compradores no pueden ingresar con sus vehículos.

Los vendedores tomaron la vía desde temprano. Exigieron una explicación de la medida. El comisario de J.L. Bustamante y Rivero, comandante PNP Néstor Delgado, entabló una reunión con los dirigentes. Explicó que, en muchos de los negocios de la zona, prima el desorden y no cumplen con los protocolos de bioseguridad. “Es un foco infeccioso. Tienen que ordenarse. Hoy ha muerto un policía, esto no es un juego”, declaró el oficial. Sobre quien dispuso el cierre de la vía, Delgado deslizó que la coordinación se efectuó con la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero evitó detalles. Más adelante mencionó que otro motivo del cierre es la restauración de la vía, pero no se realiza trabajo alguno.

Tras las conversaciones, el comandante Delgado informó que por el momento se decidió solo permitir el ingreso de unidades hasta el mercado Metropolitano que sí cumplen con los protocolos. Mencionó que el tramo faltante seguirá bloqueado. La decisión no fue tomada a bien por los comerciantes de los negocios de la parte baja hasta la Av. Los Incas, que suman entre 1500 a 2000 vendedores. “¿Quien va a pagar mis deudas?”, increparon a la autoridad policial.v