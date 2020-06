Testigos de la crisis

Michael Ramón: “Me sentí culpable de que mi padre se contagiara de este mal. Estamos expuestos a estos peligros”.

Félix Contreras: “En el Grupo 8 me entristeció mucho ver a personas de edad y a niños esperando un vuelo humanitario”.

Oswald Charca: “He cambiado mi manera de ver a la policía, a los médicos y a las enfermeras. He retratado su dolor y su desesperación”.

Virgilio Grajeda: “Admiro mucho a estos jóvenes que salen por las madrugadas a conseguir sus fotografías. Mi abrazo para ellos”.

Jorge Cerdán: “Sabíamos que íbamos a registrar una etapa dolorosa de la historia peruana”.

Flavio Matos: “Tuve que cambiar mi forma de vivir. Ya no podía abrazar a mi hijo ni a mi esposa”.

John Reyes: “La gente no toma conciencia, no toma precauciones. He visto casos de gente que realmente está muriendo de Covid-19”.

Jaime Mendoza: “Hemos salido a la calle para hacer la cobertura con miedo, porque se trata de un enemigo invisible y demasiado peligroso”.

Antonio Melgarejo: “Me siento un sobreviviente por la cifra de contagiados que hay”.

Juan Carlos Cisneros: “El mayor golpe para la región Puno ha sido en el sector turismo”.

Aldair Mejía: “Estamos arriesgándonos por ustedes, para que les lleguen las noticias”.