Texto y fotos: Flavio Matos

Más de 200 familias del asentamiento humano Ampliación del Cerro Centinela de Villa María del Triunfo han organizado ollas comunes, a fin de alimentar a sus hijos. Sus vecinos no recibieron ni canasta ni el bono del Gobierno. Otro problema es la falta de internet, por lo que sus niños no reciben las clases a distancia del programa ‘Aprendo en casa’. “No podemos ni bajar a la ciudad por miedo al coronavirus, no queremos exponer a nuestras familias y necesitamos ayuda urgente”, dijo un vecino.

Sin clases

Los chicos no tienen posibilidad de seguir con clases a distancia porque carecen de servicio de internet.

Madres

Las mujeres organizadas del barrio son las que sacan adelante la olla común con la que alimentan a sus familias.

Menú

Cada quien colabora con un producto para el almuerzo comunitario.

En la calle

Un alto porcentaje de vecinos del lugar se quedó sin empleo debido a la ampliación de la cuarentena.